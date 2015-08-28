Срна: «Давно хотел сыграть с «Реалом»

Капитан «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Хорвату приятно будет сыграть с «Реалом», с которым жребий еще никогда не сводил донецкую команду.

«Тяжелая группа. Хуже не могло быть, а вот лучше – сто процентов! Но не в первый раз в Лиге чемпионов. Давно ждал мадридский «Реал» в соперники. Будет приятно встретиться с такими футболистами, как Модрич, Роналду, Бейл. Там выступают два хорвата, мои друзья. Поэтому мне очень приятно будет провести матч на «Сантьяго Бернабеу», тем более мы там никогда не играли. Тяжелая группа, но я верю в нашу команду, верю, что можно пройти дальше. Будем стараться. Во время жеребьевки я общался с Марио Манджукичем. Он смотрел жеребьевку с футболистами «Ювентуса», позвонил. Мы хотели сыграть друг против друга. К сожалению, не получилось, но посмотрим. Может быть, увидимся в другом раунде», – сказал Срна.