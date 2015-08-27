Курзава – игрок «ПСЖ»

Официально завершена сделка по переходу защитника «Монако» Лайвена Курзавы в «ПСЖ».

Футболист успешно прошел медосмотр и подписал контракт сроком до 2020 года. Появился и первый комментарий игрока после перехода.

«Я очень счастлив присоединится к такому большому и амбициозному клубу, как «ПСЖ». Продолжу свой прогресс в окружении лучших игроков мира», — сказал Курзава.

За «Монако» Курзава сыграл 63 матча в Лиге 1 и 11 раз выходил на поле в Лиге чемпионов. Кроме того, в активе защитника две встречи за сборную Франции.