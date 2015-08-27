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Бубнов: «ЦСКА заслужил путевку в Лигу чемпионов»

27 августа 2015, 06:36

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру ЦСКА в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Спортинга» и оценил дальнейшие перективы армейцев в турнире.

«Первый тайм оставил тягостное впечатление. Игра развивалась по сценарию «Спортинга». Гости хорошо контролировали мяч, почти не подпускали ЦСКА к своим воротам, создавали моменты и, в конце концов, забили..

Во второй половине встречи «Спортинг» создал пару моментов со «стандартов», даже забил с углового, но во время подачи мяч, видимо, пересeк линию ворот. На телекартинке посредством повтора полной ясности по эпизоду не сложилось. Лиссабонский клуб стопроцентно будет возмущаться судейством в обоих матчах: неназначенный пенальти, гол рукой, отменeнный мяч, удаление. Но так часто бывает в футболе. Судьи ошибаются в противоположную сторону — подлецы, в «нашу» — рабочая ситуация или даже молодцы, если с беспристрастностью оценивающего туго.

Несмотря на спорные решения арбитров, могу сказать, что итог противостояния закономерен. ЦСКА и «Спортинг» — примерно равные команды, при этом армейцы сыграннее и лучше обороняются, хотя их задняя линия также регулярно допускает ошибки..

Во втором тайме ЦСКА действовал слаженно и четко реализовывал моменты, проявил характер, выкладывался по полной программе и заслужил путeвку в Лигу чемпионов. Другой вопрос, что с обороной, пропустившей 7 мячей в 4 матчах со «Спартой» и «Спортингом» в финальной части турнира будет очень сложно. Там соперники будут наказывать чаще, а давать возможность отыграться — гораздо реже. «Косячить», как пражане с лиссабонцами, они точно не станут», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Лига чемпионов Лига чемпионов Спортинг ЦСКА Спарта Бубнов Александр
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