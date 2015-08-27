Думбия: «Гол рукой? Главное, что мяч попал в сетку»

Нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия, оформивший дубль в матче со «Спортингом» (3:1), считает, что его гол локтем был забит в пределах правил.

– Главный тренер Леонид Слуцкий заявил, что ЦСКА добился победы благодаря характеру и духу – как на поле показалось?

– Присоединяюсь к высказыванию главного тренера – командный дух и индивидуальное мастерство вместе дали результат.

– Есть ощущение, что вы вернулись домой?

– Я говорил об этом с тех пор, как приехал обратно в ЦСКА, – я вернулся домой. Наконец обрел интерес к игре, тренировкам, ко всему.

– На повторе видно, что первый гол вы забили рукой – как сами почувствовали?

– Самое главное, что мяч попал в сетку. По мне, так мяч был забит как положено.

– С кем хочется сыграть в групповом турнире?

– Давайте сначала переварим эту игру, а завтра уже и посмотрим, с кем и как играть.