Канга получил 4 матча дисквалификации за неприличный жест

Полузащитник «Ростова» Каку Гуелор Канга будет дисквалифицирован на 4 ближайшие игры чемпионата России. Такой вердикт КДК РФС вынес после рассмотрения эпизода встречи «Ростова» с ЦСКА, прошедшего в рамках 6-то тура РФПЛ (матч завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев). Канга показал судьям неприличный жест, а так как для него это рецидив нарушения, то несмотря на получение лишь желтой карточки, он получил сразу четыре матча дисквалификации.

В следующих четырех турах «Ростов» померяется силами с «Амкаром», «Спартаком», «Анжи» и «Кубанью».