Ван Дийк: «В случае хорошего предложения мог бы покинуть «Селтик»

После поражения от «Мальме», которое оставило «Селтик» за бортом группового этапа Лиги чемпионов, защитник шотландцев Виргил ван Дийк заявил, что рассматривает возможность ухода из клуба.

«Я разочарован, что мы не попали в Лигу чемпионов. Выступать за «Селтик» – это здорово, но в случае, если поступит хорошее предложение, я его рассмотрю. Это потрясающий клуб, я им благодарен. Так что ситуация для меня является непростой».

Одним из клубов, которым приписывают интерес к голландцу, является «Саутгемптон».