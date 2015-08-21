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    Уткин: «Слуцкий — известный трус»

    Известный футбольный комментатор Василий Уткин дал оценку выбору игроков главным тренером сборной России Леонидом Слуцким на ближайшие матчи отборочного цикла к ЧМ-2018.

    «При новом тренере его многие ждали. Некоторые даже скучали: ведь уж скоро, скоро, полагается уже распубликовать, но нет; чего же он ждет? Ну, чего тянет? Он же наш, он всех игроков знает. Может быть, трусит снова? Он же известный трус. Хоть и пионер четвертьфинала в Лиге. Хоть и выиграл два чемпионата подряд и еще что-то. Ну ладно. Нерешительный. И вот список. Ну, и вот то, чего мы ждали, а некоторые – даже с нетерпением. Мы увидели в нем, например, Александра Ерохина. Давайте теперь обсудим, насколько это судьбоносно! Нет, то есть я допускаю, что в итоге это будет судьбоносно. Просто сейчас разговаривать не о чем.

    Но знаете, о чем мне сейчас вдруг подумалось? Ровно о том, что, может быть, Слуцкий после (и в продолжение) этой многолетней работы в ЦСКА, где он все уже придумал, где все те же игроки, где искусство тренера в том, чтобы поддерживать и манипулировать созданным... А вдруг ему скучно и захотелось поиграть с другими людьми? Мало ли, может, ему осточертел Игорь Акинфеев, и он уже второй год мечтает посмотреть, как под Сергеем Игнашевичем и Василием Березуцким сыграет Артем Ребров? Хоть бы и ради прикола. Или Акинфеев, но под Владимиром Гранатом (звучит даже как блюдо!) Вдруг ему приелась пыль из-под пяток Ахмеда Мусы, а занимает его вот эта смоловская ленца, готовая взорваться в определенный момент? Или высший шик – Александр Кокорин крайним защитником? Вы не забывайте, Слуцкий же квнщик. Может быть, он вообще согласился принять эту сборную не потому, что он романтик (это-то известно, тут ничего нового, просто много прекрасного), а потому, что ЦСКА... Я люблю эту команду, но она такая нудная. В том смысле, что состав на завтрашнюю игру любой назовет максимум с двумя ошибками, и раскажет, как играть будет – вот в этом смысле нудная. И прикипел к ней душой Леонид Викторович (продолжаю фантазировать я), но уже осточертело без нового. У него же в ЦСКА нет Ерохина? Нет. А тут есть.

    Я это потому все говорю, идиотизмы все эти, что я не только от сборной жду результата; это и так понятно. Мне очень интересно, что нового раскроется в Леониде Слуцком», - написал Уткин.

    Источник: Sports.ru

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    21.08.2015 22:46
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    Комментарии113
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      Рейтинг: +60

      andreipenkov 25 августа 2015, 21:04

      Даааа, Уткин...... Я был хорошего мнения о Вас..... Чё за "химарь" Вы принимаете ???
      Это ж надо !!! ... бред такой нести !!!! я в шоке !!!!

      1
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      Рейтинг: +36

      salonik 22 августа 2015, 18:54

      Ахахахахаахахахаха, и это говорит надменное жирное убожество, которое даже грузинскую минетчицу не смогло на место поставить?)))

      0
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      Рейтинг: +167

      астраханец 22 августа 2015, 17:45

      Мне кажется будет команда как при Адвокаате... 14-15 игроков, не более

      1
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 22 августа 2015, 17:44

      Какой то бред написали...

      0
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      Рейтинг: +10

      Андрэан 22 августа 2015, 17:43

      толку не будет.клуб не сборная.в цска стабильность наработаная годами.

      1
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      Рейтинг: +368

      mik1954 22 августа 2015, 17:18

      Да ничего путного все равно не получится, будь то со Слуцким трусом или Слуцким героем. Упущено время, не раскрыты таланты, потеряно, похоже безвозвратно чувство победителя, а приобретено ощущение второсортности. Дабы случился прорыв нужен успех, а с имеющимся материалом он возможен навряд ли, увы...

      1
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      Рейтинг: +9

      real &anji 22 августа 2015, 15:40

      Месси лох

      -1
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      Рейтинг: +8

      Armeec68 22 августа 2015, 15:19

      я бы сказал какой Дятел - этот Уткин!

      -2
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      Рейтинг: +19

      zanuda 22 августа 2015, 15:17

      Уткин известный чудак на букву М!!!

      -2
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      Рейтинг: +65

      feedav 22 августа 2015, 14:56

      Уткин, все любят и играют в футбол, но только ты один видишь в виде спорта №1 Утбол... Трепать помелом - не мешки ворочать!

      -1
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