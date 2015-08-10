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    Маньяков: «Зачем сейчас нужен скандал вокруг Дядюна?»

    Известный футбольный агент Александр Маньяков высказал мнение о ситуации вокруг нападающего "Рубина" Владимира Дядюна и его агента Владимира Дейнеки.


    «Снять подъемные, чтобы деньги занесли нужным людям? Бред, это выдумки. Я давно знаю Дейнеку и Ершова, ребята беспокоятся о каждом своем клиенте. И я не понимаю зачем это сейчас нужно? Эпизод с переходом в «Динамо» был несколько лет назад», - приводит слова Маньякова корреспондент «Бомбардир.ру» Иван Адаменко.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что Дядюн не выплатил Дейнеке 13,5 миллионов рублей, которые футболист должен был отдать ему в течение сезона-2013/14 года в соответствии с условиями агентского договора.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2015 21:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 10 августа 2015, 23:16

      Скандал нужен, чтобы все узнали, сколько зарабатывал Дядюн, и на фоне этого можно было протолкнуть потолок зарплат.

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      Рейтинг: +25

      Neuturungal 10 августа 2015, 22:37

      Маньяку точно скандал не нужен, иначе на его след могут выйти оперативники.

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