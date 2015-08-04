Гвардиола: «Гетце один из моих любимчиков, но он должен убедить меня, чтобы я его выпускал в основе»

Наставник мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола объяснил, почему он не выпустил на поле полузащитника Марио Гетце в матче за Суперкубок Германии, который его команда проиграла «Вольфсбургу» в серии пенальти.

«Мы играли за трофей, Гетце не вышел на поле, вы также можете спросить про Арьена Роббена или Томаса Мюллера, но я не могу объяснять на каждой пресс-конференции, почему тот или иной игрок не сыграл.



На поле выходят только 11 игроков, мои футболисты это знают, это должна знать и пресса. Гетце один из моих любимчиков. В прошлом сезоне он сыграл во всех матчах кроме двух или трех.

Но игроки должны стараться убедить меня на поле, что я их должен выпустить в основном составе, а не апеллировать к прошлому. И убеждать они должны меня, а не журналистов», — пояснил Гвардиола.