Андрей Канчельскис: «Зенит» и ЦСКА – претенденты на золото, в «Спартаке» ничего особенного не вижу»

Известный в прошлом советский и российский футболист Андрей Канчельскис поделился мнением о фаворитах чемпионата. Специалист считает, что «Спартак» не сможет в этом сезоне навязать борьбу лидерам.



«Зенит» и ЦСКА — две команды, которые будут бороться за золото. Это единственные команды в нашей стране, способные претендовать на первое место. Пока что не вижу в игре «Спартака» чего-то особенного. Вообще, мне кажется, мы очень много говорим про «Спартак» , у нас больше команд, что ли, нет? Все кричат: «Спартак, Спартак», бегут впереди паровоза, а я считаю, что красно-белые будут бороться за пятое-шестое место», – сказал Канчельскис «Известиям».