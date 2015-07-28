Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Андрей Канчельскис: «Зенит» и ЦСКА – претенденты на золото, в «Спартаке» ничего особенного не вижу»

    Андрей Канчельскис: «Зенит» и ЦСКА – претенденты на золото, в «Спартаке» ничего особенного не вижу»

    Известный в прошлом советский и российский футболист Андрей Канчельскис поделился мнением о фаворитах чемпионата. Специалист считает, что «Спартак» не сможет в этом сезоне навязать борьбу лидерам.


    «Зенит» и ЦСКА — две команды, которые будут бороться за золото. Это единственные команды в нашей стране, способные претендовать на первое место. Пока что не вижу в игре «Спартака» чего-то особенного. Вообще, мне кажется, мы очень много говорим про «Спартак» , у нас больше команд, что ли, нет? Все кричат: «Спартак, Спартак», бегут впереди паровоза, а я считаю, что красно-белые будут бороться за пятое-шестое место», – сказал Канчельскис «Известиям».
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.07.2015 10:03
    Рекомендуем
    Комментарии (118)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    makerdream
    1438091981
    иными словами он хотел сказать, что спартачег будут и дальше трах-кать все кому не лень
    Ответить
    Зенит 2015
    1438093196
    А ЦСКА то тут при чём? Или опять вытягиивать за уши собрались, как последние три года вытаскивали?
    Ответить
    CapitanFlint
    1438093267
    И правда, причем тут вообще спартачек?
    Ответить
    порт
    1438093415
    Ну тогда давайте поговорим о Шиннике.
    Ответить
    Диктор
    1438094052
    Да никто и не спорит-только этим двум командам ,наши судьи и подсуживают.Места уже куплены-а вот если бы они честно играли ,по спортивному-вот тогда и поглядели бы.
    Ответить
    brat070
    1438095456
    да че тут ноют все. пусть наши клубы играют лучше. я только рад буду если в этом году в финале ЛЧ сыграют цдк и фотоаппарат. нафик грязью друг друга поливать то. футболеры теперь если читают коменнты, то ссуца от смеха ))
    Ответить
    KARE
    1438104952
    А что толку от их \"золота\"? Опозорили футбол России!!!!
    Ответить
    nahan
    1438165122
    Рано прогнозы делать...
    Ответить
    град=петра
    1438174792
    какое цска??? забудьте!
    Ответить
    ologreds
    1694997528
    numo436997
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+