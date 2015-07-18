Сафрониди: «Может, Фримпонгу средний палец отрезать?»

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а это вариант!
Так он и ногой сможет фак показать. обезьяна же:)
ну ты и росист))
Тогда языки поотрезать нужно ...
лучше бы банан дали , для манки
Не поможет - он наденет под форму футболку с изображением среднего пальца или татуировку на груди сделает.
Рекомендую печь
Ну игроки должны пример подавать. Дураков всюду полно и у каждой команды такие есть на трибунах. Если бы Фримпонг забил гол, вот это было бы достойнейшим ответом на выкрики с трибун. А показать средний палец-быть на одном уровне с этими дураками
Рецепт прост -играть в варежках слабонервным А расистам банан в рот.
То что между ног себе отрежь
А что же к провокатору и "Спартаку" ???? Опять все спустят на тормозах...Прощают питерских,[ЦСКА]вских, теперь спартаковских.. Это накануне ЧМ в России борются с расизмом ? А "УФА"...Предали парня горе-руководители и тренер.. Безхребетные... Своего игрока в окунули после болел спартаковских еще раз, отказавшись от наказания "Спартака".. Не мудрено - то питерских облизывают за очко и бабло, теперь спартаковских... Кто же вас уважать-то будет после подобного предательства и лизоблюдства... Со всеми у них партнерские отношения... Позорники