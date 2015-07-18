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    Сафрониди: «Может, Фримпонгу средний палец отрезать?»

    Полузащитник «Уфы» Николай Сафрониди после стартового матча своей команды в новом сезоне против московского «Спартака» (2:2) поделился рецептом, как его партнеру Эммануэлю Фримпонгу в будущем избежать удаления за неспортивное поведение.
    «Красная карточка африканца стала неожиданностью. Может, Фримпонгу отрезать средний палец, чтоб больше болельщикам его не показывал?.. Думаю, его могут дисквалифицировать на пять игр», - сказал Сафрониди.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    18.07.2015 01:15
    Рекомендуем
    Комментарии54
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      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 19:49

      а это вариант!

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      Рейтинг: +114

      gentlewolf 18 июля 2015, 20:09

      Так он и ногой сможет фак показать. обезьяна же:)

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > gentlewolf 19 июля 2015, 16:06

      ну ты и росист))

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      Рейтинг: +283

      nahan 18 июля 2015, 18:36

      Тогда языки поотрезать нужно ...

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      Рейтинг: +10

      ЙУжныЙ 18 июля 2015, 18:07

      лучше бы банан дали , для манки

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      Рейтинг: +14

      Стас73 18 июля 2015, 15:27

      Не поможет - он наденет под форму футболку с изображением среднего пальца или татуировку на груди сделает.

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      Рейтинг: +11

      Dimice 18 июля 2015, 12:00

      Рекомендую печь

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      Рейтинг: +34

      GGGringOOO 18 июля 2015, 11:11

      Ну игроки должны пример подавать. Дураков всюду полно и у каждой команды такие есть на трибунах. Если бы Фримпонг забил гол, вот это было бы достойнейшим ответом на выкрики с трибун. А показать средний палец-быть на одном уровне с этими дураками

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 18 июля 2015, 11:02

      Рецепт прост -играть в варежках слабонервным А расистам банан в рот.

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      Рейтинг: +36

      KeeperMSTS7710 18 июля 2015, 10:30

      То что между ног себе отрежь

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      Рейтинг: +429

      Qranat 18 июля 2015, 10:12

      А что же к провокатору и "Спартаку" ???? Опять все спустят на тормозах...Прощают питерских,[ЦСКА]вских, теперь спартаковских.. Это накануне ЧМ в России борются с расизмом ? А "УФА"...Предали парня горе-руководители и тренер.. Безхребетные... Своего игрока в окунули после болел спартаковских еще раз, отказавшись от наказания "Спартака".. Не мудрено - то питерских облизывают за очко и бабло, теперь спартаковских... Кто же вас уважать-то будет после подобного предательства и лизоблюдства... Со всеми у них партнерские отношения... Позорники

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Qranat 18 июля 2015, 18:56

      Разнылся то! Из за одного всех наказать предлагаешь? Лучше за своим Ростовом следи, который каждый год область обворовывает...

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      Рейтинг: +133

      Чист > ufos73 18 июля 2015, 23:47

      а Москва всю Россию

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Чист 19 июля 2015, 00:31

      Мне все равно я не москвич, к тому же сравнил х... с пальцем )))

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