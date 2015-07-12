Агент Лавесси: "Эсекьель хочет вернуться в Италию"

Форвард "ПСЖ" Эсекьель Лавесси готов вернуться в Италию. Об этом прессе рассказал агент футболиста.
"Эсекьель хочет вернуться в Италию. Мы открыты для предложений от ведущих клубов. Ранее моим клиентом активно интересовался "Интер", но их зарплатная политика все усложнила. У меня хорошие отношения и с тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. При этом велика вероятность, что Лавесси останется в "ПСЖ" еще на один год", - поделился информацией представитель аргентинца.
Напомним, в Серии А Лавесси долгое время выступал за "Наполи"
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"Эсекьель хочет вернуться в Италию. Мы открыты для предложений от ведущих клубов. Ранее моим клиентом активно интересовался "Интер", но их зарплатная политика все усложнила. У меня хорошие отношения и с тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. При этом велика вероятность, что Лавесси останется в "ПСЖ" еще на один год", - поделился информацией представитель аргентинца.
Напомним, в Серии А Лавесси долгое время выступал за "Наполи"
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.
Источник: Goal.com