Московский "Локомотив" дозаявил Михалика

Московский "Локомотив" внeс в заявку на сезон-2015/2016 российской Премьер-Лиги украинского защитника Тараса Михалика. Напомним, что в списке, опубликованном вчера на официальном сайте лиги, украинского защитника не оказалось.

В минувшем сезоне 31-летний украинец провел в составе "железнодорожников" 16 матчей.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.