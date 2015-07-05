Джеррард представлен болельщикам "Гэлакси"

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард на переполненной домашней арене "Лос-Анджелес Гэлакси" был представлен болельщикам в качестве футболиста клуба. Церемония произошла в перерыва матча с "Торонто", который хозяева выиграли со счетом 4:0.

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"Мне приятно находиться здесь, не дождусь момента, когда одену футболку и сыграю перед вами. В Лос-Анджелесе меня и мою мою семью приняли очень хорошо. Надеючь, что я смогу помочь команде пополнить коллекцию трофеев" - заявил 35-летний футболист.