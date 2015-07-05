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Джеррард представлен болельщикам "Гэлакси"

5 июля 2015, 11:02
31

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард на переполненной домашней арене "Лос-Анджелес Гэлакси" был представлен болельщикам в качестве футболиста клуба. Церемония произошла в перерыва матча с "Торонто", который хозяева выиграли со счетом 4:0.

"Мне приятно находиться здесь, не дождусь момента, когда одену футболку и сыграю перед вами. В Лос-Анджелесе меня и мою мою семью приняли очень хорошо. Надеючь, что я смогу помочь команде пополнить коллекцию трофеев" - заявил 35-летний футболист.

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Источник: Р-Спорт
США. МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Джеррард Стивен
Комментарии (31)
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Amanreca
1436084274
Легенда .Удачи тебе Стивен:) Буду смотреть матчи Млс:) После твоего ухода Скаму теперь не страшно:)
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DXTK
1436084494
Болельщики Гэлакси счастливы что в команде появилась очередная звезда мирового маштаба. А Стивену пожелаем новых успехов в новой и в тоже время чужой для него команде.
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yarukua
1436087499
МЛС все таки покруче РПЛ. Взглянул составы и афигел мягко говоря. Ладно пенсионеры,но какие...
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Rusti
1436088003
Удачи Стивену
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Виталик ManUtd Rus
1436089779
Хоть там может чемпионат выиграть )))
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Это_же_Энфилд
1436089940
Пожелаем удачи легенде!
Ответить
MrVanes-Zenit
1436097711
Удачи Стиву!
Ответить
The_BESTolo4b
1436101062
ЛА ослабил свой состав средним игроком
Ответить
IKER-RAUL
1436103917
Успехов, Удачи, Побед в футболе и в жизни,Стиви Джи - Респект!
Ответить
Макалай Калкин
1436106473
Вот, Стиви респект и уважуха!!!
Ответить
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