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Брендан Роджерс
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
2
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Все новости
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
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17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
2
17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
3
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
7
17:00
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16:58
Объявлены судьи на решающие матчи Fonbet Кубка России
16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
5
16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
1
16:27
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16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
1
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
2
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
11
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
3
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
7
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
4
13:00
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Брендан Роджерс - статьи
Тренер
Имя
Брендан
Фамилия
Роджерс
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
26 января 1973
Статистика
Новости
Статьи
Посты
03.11.2021 17:01
На стадионе «Ливерпуля» висит сакральная табличка This Is Anfield: Джеррард считал себя недостойным ее, а Клопп запрещает трогать новичкам
Маленький квадратик величия.
16.12.2019 15:22
Лучшая защита в АПЛ сейчас – у «Лестера». Летом продали Магуайра, но и без него почти не пропускают
11 пропущенных – меньше, чем у «Сити» и «Ливерпуля».
3
20.11.2019 21:57
Мы уже не замечаем мощи Варди. А он в 32 года изменил стиль и сейчас – лучший бомбардир АПЛ
Вникните в цифры: 11 голов в 12 матчах.
2
21.09.2019 19:21
Мэддисон из «Лестера» – новый топ АПЛ. Его обращение с мячом и сквозные пасы – сенсационны
Намек: мама болеет за «Ливерпуль».
6
15.04.2019 16:45
Хендерсона считали провалом и обещали вечную боль в ноге. Сейчас он надежда «Ливерпуля» на титул
Путь от слез до капитанства.
3
21.01.2018 09:10
Он уехал в другую страну и стал легендой. Этого парня любят все
Анхель Ранхель бросил диплом бухгалтера в Испании. Теперь он помогает бедным в Уэльсе, заодно продвигая «Суонси» в АПЛ.
5
11.12.2017 17:06
С кем наши клубы сыграют в Лиге Европы. Главное
Изучаем соперников «Спартака», ЦСКА, «Зенита» и «Локомотива» по еврокубку.
31
24.12.2016 15:30
Третий лишний. Бентеке «уволил» очередного тренера
Кристиан Бентеке переехал в Англию в 2012 году, и с тех пор каждый тренер Премьер-лиги, который покупал бельгийского нападающего, в скором будущем оказывался без работы. «Бомбардир» составляет список жертв страйкера «Кристал Пэлас».
3
15.12.2016 14:00
«Арсенал» Венгера, «Юнайтед» Фергюсона, «Челси» Конте и другие самые длинные победные серии в АПЛ
«Челси» выиграл 10-й матч подряд и закрепился как лидер до Рождества. «Бомбардир» выяснил, сколько еще игр нужно выиграть лондонцам, чтобы побить вечный рекорд Премьер-лиги по количеству побед подряд.
7
14.09.2016 20:30
В УЕФА выбрали нового президента. Отец Неймара сохранил сына для «Барселоны». Дайджест событий дня
Брендан Роджерс не считает поражение со счетом 0:7 чем-то особенным. В «Кубани» не комментируют избиение Армаша. Александр Чеферин стал новым президентом УЕФА. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
2
13.07.2016 11:35
Позор дня. Кто унизил «Селтик» Роджерса в Лиге чемпионов
Шотландский «Селтик» любит громыхать на всю Европу сенсационными проигрышами: например, 0:5 от «Артмедии» или 0:2 от карагандинского «Шахтера» в квалификации к ЛЧ. Но вчера в Гибралтаре шотландцы переплюнули даже эти «достижения».
2
29.06.2016 13:00
Кто возглавит и окончательно добьет сборную Англии
Английские СМИ назвали список кандидатов на пост главного тренера сборной Англии. От представленных фамилий становится страшно за будущее английской команды. Есть вероятность, что на чемпионат мира в Россию Руни и его партнеры не поедут.
6
20.05.2016 21:16
Широков, Жирков и Кержаков останутся без Евро. «Ростов» допущен к Лиге чемпионов. Дайджест событий дня
«Локомотив» – чемпион Молодежного первенства. Роджерс стал тренером «Селтика». Дикань завершит карьеру завтра. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
11
30.04.2016 14:30
Видео дня. Брендан Роджерс стал боксером
Уволенный из «Ливерпуля» по ходу нынешнего сезона наставник Брендан Роджерс решил посвятить себя боксу. «Бомбардир» показывает видео зажигательных тренировок специалиста, который в следующем году готов практиковаться уже на футболистах.
01.04.2016 21:00
Мужчина дня. Брендан Роджерс – самый стильный тренер мира
У бывшего наставника «Ливерпуля» пока не получается успешно тренировать. Зато ему удалось ворваться в мир моды и стиля. «Бомбардир» показывает фотографии стильного Роджерса.
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