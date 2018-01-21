Он уехал в другую страну и стал легендой. Этого парня любят все

Анхель Ранхель бросил диплом бухгалтера в Испании. Теперь он помогает бедным в Уэльсе, заодно продвигая «Суонси» в АПЛ.

В один из зимних вечеров 2013 года Анхель Ранхель и его жена Никки поняли, что хотят чего-нибудь жирного и вредного, поэтому выбрались в ближайшую закусочную. Поедая бургеры, Никки заметила, что сотрудники хотят избавиться от скоропортящихся продуктов. Реакция девушки удивила всех. Никки предложила менеджеру кафешки собрать всю такую еду и отдать им. Тот выполнил ее просьбу, а пара затем целый час ездила по Суонси и угощала бездомных вкусностями.

«Вообще, я не удивлен этим поступком Никки. Она всегда была очень заботливой, даже когда казалось, что ничего не нужно. Мне понравилось радовать людей даже такими пустяками, как бургеры. Я согласен как-нибудь повторить это дело с Никки», − рассказывал прессе Анхель Ранхель.

Эта акция – не единственная, которую запускала семья Ранхелей. Они закупали одежду, игрушки и отвозили малоимущим семьям как подарки на Рождество, организовывали благотворительный ужин футболистов «Суонси», а вырученные деньги отправляли в детские дома. Всем этим пара занимается очень давно, чем лишь подогревает любовь болельщиков.

Но в 2007-м, когда Ранхель неожиданно свалился на валлийский клуб из пятого испанского дивизиона, все было по-другому. Фанаты не понимали, кто это и зачем нужен, редко узнавая его на улицах. А те, кто все-таки узнавал, подходили и задавали один единственный вопрос: зачем он приехал к ним в Южный Уэльс?

Изначально Ранхель вообще не думал о футбольной карьере. Он часто пропускал тренировки команды, но приезжал на игры, чтобы получать какие-то деньги. Все мысли Анхеля были заняты университетом: он получал образование бухгалтера, а все свободное время тратил на футбол и подработку в супермаркете матери, где перетаскивал книги.

Приоритеты молодого человека изменил Роберто Мартинес. Главный тренер «Суонси», который тогда пылил в третьей лиге, приехал в Испанию для покупки нападающего и случайно заметил правого защитника Анхеля Ранхеля.

Сначала испанец не думал ни про какую Англию, но Мартинес нашел железный аргумент: «Послушай. Жизнь коротка, а мы так хотим сыграть на «Уэмбли». Ты ведь тоже хочешь однажды выйти на матч на этом стадионе. Давай попробуем помочь друг другу». Эти слова правильно подействовали на защитника.

Большую часть денег за переезд из «Террассы» Ранхель заплатил из собственных средств: валлийцы предлагали всего пять тысяч евро, тогда как испанцы требовали 15. Мартинес же постарался заглушить этот неприятный момент: тренер пообещал, что скоро в «Суонси» появится еще несколько испанцев, и Анхель не будет скучать по дому и родному языку.

Ранхель привыкал к британской жизни ровно месяц. В течение четырех туров Роберто Мартинес пробовал выпускать его на замену, а потом заметил явный прогресс защитника и перевел в основу. В своем первом сезоне Анхель сыграл все 47 матчей, уже тогда влюбил в себя болельщиков, получил достойные премиальные за стабильно хорошую игру, звание лучшего правого защитника сезона и уехал в родную Сан-Карлос-де-ла-Рапиту. Мама слегла с инсультом, поэтому весь отпуск Ранхель провел, ухаживая за ней и присматривая за тем самым супермаркетом.

После Ранхеля Южный Уэльс заинтересовал всех испанцев. Как говорят британские журналисты, именно после его влияния в «Суонси» приехали Мичу, Чико Флорес и Абель Эрнандес.

А еще Ранхель часто спасает соотечественников от приколов местных одноклубников. Например, Мичу в своем первом сезоне прославился тем, что редко принимал душ после игр. Из-за такого партнеры стебались над ним. Однажды Мишель Ворм и Эшли Уильямс даже собрались окатить его из ведра мыльной водой. Но по просьбе Анхеля Ранхеля отказались от этой идеи. «Ты немного скучный, бро, но мы тебя поняли. Конфликты и обиды нам не нужны», − парировал слова Ранхеля Ворм.

Ранхель умеет ладить не только с партнерами, но и с тренерами. Защитник подружился с Роберто Мартинесом и до сих пор переписывается с ним. Когда-то Анхель пытался продлить работу Паулу Соузы в «Суонси». Но команда не попала в плей-офф Чемпионшипа, и португалец был уволен.

Больше всего Ранхель гордится сотрудничеством с двумя тренерами: Бренданом Роджерсом и Микаэлем Лаудрупом. Роджерс запомнился ему вниманием к мельчайшим деталям.

«Иногда Роджерс вместе со своим тренерским штабом сидели в зале и часами просматривали видеозаписи с игрой соперника. Потом он выходил, по полочкам разбирал их игру, и мы знали примерно все об игре оппонента, − вспоминает Ранхель. − Если Брендан говорил, что левый полузащитник противника любит смещаться в центр в самой концовке матча, то где-то на 85-й минуте, я начинал уходить с фланга. И этот маневр работал: я действительно перекрывал воздух вингеру».

А Лаудрупа защитник называет самым пунктуальным тренером в своей жизни и благодарит его за главный трофей в карьере: в финале Кубка Лиги-2012/13 «Суонси» грохнул «Брэдфорд» со счетом 5:0, исполнив мечту Ранхеля. Испанец сыграл на «Уэмбли» приумножив радость от этого выигранным титулом.

Единственное, к чему Ранхель никогда не привыкнет, это валлийский климат. В Суонси бывает слишком холодно: безоблачная погода в один момент меняется тучами и проливным дождем, а тепло – мерзким холодным ветром.

Все это часто пугало Анхеля, но он не думал останавливаться: в Уэльс он приехал, чтобы играть в футбол, выйти с командой в АПЛ и реализовать мечту. Свою мотивацию Ранхель излучал и в сторону испанских партнеров. На первых тренировках, когда один из новичков ругался на чересчур скользкий и холодный газон, Анхель пообещал, что очень часто солнце в Суонси бывает настолько теплым, что можно загорать на пляжах − совсем как в Испании. Очевидно, что врал.

«Я приехал в Уэльс, но не думал, что задержусь здесь надолго. Я думал, что это всего на пару лет: поиграю в футбол, заработаю денег, вернусь в Испанию, отучусь на бухгалтера и открою свое дело, − признается Ранхель. − Но теперь у меня здесь семья, мы с женой строим дом и планируем прожить в Суонси ближайшие двадцать-тридцать лет. Я родом из жаркой Испании, но в душе чувствую себя валлийцем».

В разное время ему предлагали жирные контракты «Эвертон», «Вулверхэмптон» и «Уиган». Но капитан «Суонси» всем отказывал и доказал: в современном футболе все-таки бывают истории не про деньги.