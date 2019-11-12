Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    Мы уже не замечаем мощи Варди. А он в 32 года изменил стиль и сейчас – лучший бомбардир АПЛ


    4
    Голосов: 1
    Сегодня, 21:57
    Вникните в цифры: 11 голов в 12 матчах.

    Удивительно, как бешеная результативность Джейми Варди стала для нас обыденностью. В этом сезоне Варди в 12 матчах АПЛ забил 11 голов, и прямо сейчас он – лучший бомбардир лиги.

    Всего за 2019 год Варди наколотил 23 гола. Больше в Европе забивают только Бензема, Мбаппе, Левандовски и Месси. Элитная компания, правда?

    Еще один мощный факт: семь лет назад Варди играл за «Флитвуд» в любительской лиге. А сейчас у него 91 забитый гол в АПЛ. Больше, чем у Суареса, Кантона, Торесса и Криштиану Роналду.

    В первом полноценном сезоне АПЛ (том самом чемпионском) Варди закатил 24 гола. После этого он стабильно забивал больше десятки за сезон (13, 20, 18 голов).

    Варди почти всегда мелькает в списке лучших бомбардиров лиги, и мы привыкли к его имени там. И уже не задумываемся, как ему удается каждый год столько забивать. Не вспоминаем его великую историю восхождения из любительских лиг и драк в пабах. Забываем про возраст (ему уже 32 года, если что!). А зря.

    В чем его секрет?

    Это очень банально, но максимально показательно: в постоянной работе, режиме и вечной страсти к игре. Бывший партнер Варди – Кевин Филлипс, проработавший еще год в «Лестере» в качестве ассистента тренера, рассказывал:

    «Когда я уже стал тренером и разговаривал с ним об игре, всегда задумывался: «Он понимает, о чем я?» Но потом я заметил, что он все осознает. Он не такой глупый, как кажется.

    Одно из главных преимуществ Варди над другими – вечный голод и желание играть. Он всегда хочет выходить на поле и оставаться там как можно дольше. У него бесконечный заряд энергии и мальчишеского озорства».

    Варди в 26-29 лет – взрывной форвард, берущий скоростью, постоянной активностью, уходом на фланги. Гениальный в контратаках, при этом не такой эффективный в позиционных атаках.

    Когда Варди стал стареть и потерял сумасшедшую интенсивность и рывок (последние полтора года), его эффективность чуть снизилась. Джейми расходовал энергию в оттяжке и на флангах, перестал быть настолько скоростным и результативность снизилась.

    Пока его не взбодрил один человек

    Роджерс вывел Варди на новый уровень

    Смотрите. С момента прихода Роджерса в «Лестер» Варди сыграл в 22-х играх. И забил 20 (!) голов. С Роджерсом он забивает гол каждые 99 минут. За это время он пробил по воротам 54 раза, 30 из них были в створ, 20 – голов. Процент реализации – 37%. На этом отрезке никто в мире так хладнокровно не реализовывал моменты.

    Роджерс, как только пришел в «Лестер», начал с похвалы Варди и назвал его умным и тактически гибким игроком. Интересно, считал ли он так на самом деле, или просто мотивировал игрока. Но это сработало, и Варди подтвердил слова тренера.

    Роджерс, понимая, что Варди не может бегать по всей линии атаки 90 минут и желая играть в комбинационный футбол, обозначил для Джейми его новую роль: держаться рядом с центральными защитниками соперников и охотиться за мячами в чужой штрафной.

    «Раньше Джейми атаковал и через центр, и через фланги, и опускался к опорникам. Но сейчас он знает, что не одинок, когда команда атакует. И это позволяет ему играть строго в позиции форварда, – рассказывает Роджерс.

    Мы все знаем, какие у него сильные стороны. Да, он может растягивать оборону, спускаться в полузащиту. Но его лучшая игра – в одно касание, рядом с защитниками, прямо в атаке.

    В чем его секрет? В постоянной активности, концентрации. Он никогда не выключается, каждую секунду думает об игре и хорошо ее читает. У него также очень сильный характер, он любит работать».

    Стилистика голов Варди в этом сезоне подтверждает его новую роль. 10 из 11 голов Джейми забивал, пробивая изнутри штрафной (один раз с пенальти). Семь из них – в позиционных атаках, за счет правильного движения и мудрых открываний. Напоминаем, раньше Варди считался сугубо контратакующим форвардом.

    Важная деталь, которую мы забыли: при Роджерсе игра «Лестера» стала более сбалансированная. Полузащитники отвечают за продвижение мяча, и Варди не приходится стягиваться за мячом, и он фокусируется исключительно на своих задачах.

    Все тот же Кевин Филлипс, поработавший с Варди и как игрок, и как тренер, подмечает важные детали:

    «Джейми стал умнее, когда стал старше. Он не гонится всеми мячами, как раньше. Если бы он продолжил столько бегать, он бы сжег себя.

    Джейми видит футбол, читает действия защитников. И физическая свежесть важна для нападающего еще и для того, чтобы быть свежим ментально. Продолжать читать игру и находить правильные зоны».

    И еще о новом «Лестере» и его героях:

    Какой-то ужас в АПЛ. «Лестер» забил 9 (да-да, ДЕВЯТЬ!) голов в Саутгемптоне

    Мэддисон из «Лестера» – новый топ АПЛ. Его обращение с мячом и сквозные пасы – сенсационны

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de/Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 1
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8762

      Cules2013 16 минут назад

      Варди красавчик. Сколько было разговоров, что он сдуется. А хрен вам!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74520
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru