Мы уже не замечаем мощи Варди. А он в 32 года изменил стиль и сейчас – лучший бомбардир АПЛ

Вникните в цифры: 11 голов в 12 матчах.

Удивительно, как бешеная результативность Джейми Варди стала для нас обыденностью. В этом сезоне Варди в 12 матчах АПЛ забил 11 голов, и прямо сейчас он – лучший бомбардир лиги.

Всего за 2019 год Варди наколотил 23 гола. Больше в Европе забивают только Бензема, Мбаппе, Левандовски и Месси. Элитная компания, правда?

Еще один мощный факт: семь лет назад Варди играл за «Флитвуд» в любительской лиге. А сейчас у него 91 забитый гол в АПЛ. Больше, чем у Суареса, Кантона, Торесса и Криштиану Роналду.

В первом полноценном сезоне АПЛ (том самом чемпионском) Варди закатил 24 гола. После этого он стабильно забивал больше десятки за сезон (13, 20, 18 голов).

Варди почти всегда мелькает в списке лучших бомбардиров лиги, и мы привыкли к его имени там. И уже не задумываемся, как ему удается каждый год столько забивать. Не вспоминаем его великую историю восхождения из любительских лиг и драк в пабах. Забываем про возраст (ему уже 32 года, если что!). А зря.

twit text — Leicester City (@LCFC) November 12, 2019

В чем его секрет?

Это очень банально, но максимально показательно: в постоянной работе, режиме и вечной страсти к игре. Бывший партнер Варди – Кевин Филлипс, проработавший еще год в «Лестере» в качестве ассистента тренера, рассказывал:

«Когда я уже стал тренером и разговаривал с ним об игре, всегда задумывался: «Он понимает, о чем я?» Но потом я заметил, что он все осознает. Он не такой глупый, как кажется.

Одно из главных преимуществ Варди над другими – вечный голод и желание играть. Он всегда хочет выходить на поле и оставаться там как можно дольше. У него бесконечный заряд энергии и мальчишеского озорства».

twit text — Football Tweet (@Football__Tweet) November 19, 2019

Варди в 26-29 лет – взрывной форвард, берущий скоростью, постоянной активностью, уходом на фланги. Гениальный в контратаках, при этом не такой эффективный в позиционных атаках.

Когда Варди стал стареть и потерял сумасшедшую интенсивность и рывок (последние полтора года), его эффективность чуть снизилась. Джейми расходовал энергию в оттяжке и на флангах, перестал быть настолько скоростным и результативность снизилась.

Пока его не взбодрил один человек

Роджерс вывел Варди на новый уровень

Смотрите. С момента прихода Роджерса в «Лестер» Варди сыграл в 22-х играх. И забил 20 (!) голов. С Роджерсом он забивает гол каждые 99 минут. За это время он пробил по воротам 54 раза, 30 из них были в створ, 20 – голов. Процент реализации – 37%. На этом отрезке никто в мире так хладнокровно не реализовывал моменты.

Роджерс, как только пришел в «Лестер», начал с похвалы Варди и назвал его умным и тактически гибким игроком. Интересно, считал ли он так на самом деле, или просто мотивировал игрока. Но это сработало, и Варди подтвердил слова тренера.

Роджерс, понимая, что Варди не может бегать по всей линии атаки 90 минут и желая играть в комбинационный футбол, обозначил для Джейми его новую роль: держаться рядом с центральными защитниками соперников и охотиться за мячами в чужой штрафной.

twit text — Leicester City (@LCFC) November 16, 2019

«Раньше Джейми атаковал и через центр, и через фланги, и опускался к опорникам. Но сейчас он знает, что не одинок, когда команда атакует. И это позволяет ему играть строго в позиции форварда, – рассказывает Роджерс.

Мы все знаем, какие у него сильные стороны. Да, он может растягивать оборону, спускаться в полузащиту. Но его лучшая игра – в одно касание, рядом с защитниками, прямо в атаке.

В чем его секрет? В постоянной активности, концентрации. Он никогда не выключается, каждую секунду думает об игре и хорошо ее читает. У него также очень сильный характер, он любит работать».

Стилистика голов Варди в этом сезоне подтверждает его новую роль. 10 из 11 голов Джейми забивал, пробивая изнутри штрафной (один раз с пенальти). Семь из них – в позиционных атаках, за счет правильного движения и мудрых открываний. Напоминаем, раньше Варди считался сугубо контратакующим форвардом.

Важная деталь, которую мы забыли: при Роджерсе игра «Лестера» стала более сбалансированная. Полузащитники отвечают за продвижение мяча, и Варди не приходится стягиваться за мячом, и он фокусируется исключительно на своих задачах.

Все тот же Кевин Филлипс, поработавший с Варди и как игрок, и как тренер, подмечает важные детали:

«Джейми стал умнее, когда стал старше. Он не гонится всеми мячами, как раньше. Если бы он продолжил столько бегать, он бы сжег себя.

Джейми видит футбол, читает действия защитников. И физическая свежесть важна для нападающего еще и для того, чтобы быть свежим ментально. Продолжать читать игру и находить правильные зоны».

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