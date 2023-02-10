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Массимо Каррера
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
20:43
«Реал» – «Челси»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги чемпионов
20:19
Сазонов ответил, почему предпочел Грузию России
2
19:47
Игроки «Баварии» подрались после разгрома от «Манчестер Сити»
4
19:09
В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов
3
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20:58
Анчелотти рассказал, с кем хочет сыграть в финале Лиги чемпионов
20:49
Тен Хаг хочет переманить в «Манчестер Юнайтед» самого дорогого игрока Англии
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Дуду объяснил фразу «Гинер все купил» завистью соперников ЦСКА
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Рианчо дал совет Карпину, что нужно сделать для выигрыша трофеев
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Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Челси»
19:54
Где смотреть матч «Реал» – «Челси»: 1/4 финала Лиги чемпионов
19:40
Сперцян прокомментировал интерес из Европы
19:05
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
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Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
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18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
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17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
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17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
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17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
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9
17:00
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16:58
Объявлены судьи на решающие матчи Fonbet Кубка России
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«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
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16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
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Массимо Каррера - статьи
Тренер
Имя
Массимо
Фамилия
Каррера
Гражданство
Италия
Дата рождения
22 апреля 1964
Статистика
Новости
Статьи
Посты
10.02.2023 13:42
Как дела у Карреры, Якина, Аленичева и остальных тренеров «Спартака» в XXI веке
У Тедеско уже есть трофей и должность в топ-сборной.
15.12.2021 15:07
«Спартак» выбрал нового тренера как копию Карреры. Он и Ваноли поразительно похожи – но важно, что очень различаются условиями старта
Когда не можешь забыть бывшего.
23.12.2020 13:51
АЕК уволил Карреру, когда тот провалил все турниры и потерял контроль над командой
Владелец публично его поддерживал, а потом убрал.
30.04.2020 15:38
Самый важный матч «Спартака» в XXI веке – дерби с ЦСКА, где решилось чемпионство
Вообще, исторически 30 апреля – особенный день для «Спартака».
14.02.2020 22:09
Как там Каррера в Греции? Говорит о команде-семье и много выигрывает, его очень хвалят СМИ
Отличные результаты спустя два месяца.
9
28.11.2019 12:31
Промесу хорошо в «Аяксе». Он много забивает, зажигает в ЛЧ и с теплом вспоминает «Спартак»
Не исключает возвращения в Россию.
12
30.09.2019 12:00
Кто будет новым тренером «Спартака» – выбираете вы
Кандидатур как всегда много.
81
13.09.2019 18:15
Каррера без работы почти год – как у него дела?
Не скучал, но работать уже хочет.
23.07.2019 20:40
11 хороших тренеров, которые сейчас без работы
Каррера, Моуринью, Венгер и другие.
16
30.04.2019 10:10
Кононов VS Каррера – чей Спартак успешнее? Только цифры
В чью пользу?
22.03.2019 13:55
Каррера дал еще одно интервью: о «Спартаке», России и болельщиках
Главное из разговора Массимо с Марией Командной.
15
17.03.2019 22:55
Каррера впервые вернулся в Москву. Успел сразу на два матча
Кричалки, шутки, впечатления.
3
03.03.2019 10:43
«Мое поведение – реакция на действия Глушакова». Каррера – о «Спартаке», лайках, Трабукки
Большое интервью Массимо в программе Нобеля Арустамяна.
21
25.12.2018 15:20
Как устроены дела в «Спартаке» – на примере одной фотогалереи
Опять скандал из-за Карреры.
5
21.12.2018 17:10
Глушаков пришел к Малахову: аудиозаписи подтасованы, травля – это подстава
Громкое интервью, которого мы все ждали
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