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    Как устроены дела в «Спартаке» – на примере одной фотогалереи


    3.7
    Голосов: 3
    Сегодня, 15:20
    Опять скандал из-за Карреры.

    На официальном сайте «Спартака» появилась красивая фотогалерея с игровыми моментами из матчей клуба. Ее подали с заголовком «Лучшие моменты года», хотя некоторые фотографии сразу вызывают вопросы. Например, внутри есть эпизод с травмой Реброва и голами «Урала» в ворота Максименко.

    В изначальном варианте из 134 фотографий не было ни одного снимка с Массимо Каррерой, которого в октябре уволили из команды. В таком виде галерея провисела примерно полтора часа, чему сильно возмутились фанаты. Теперь кадров уже 136, а Каррера на одной из них все-таки появился. Она идет под 128 номером и почти никак не ассоциирует Массимо с клубом – кажется, что многие туда просто не посмотрят.

    Карреру явно не хотели добавлять, но фанаты слишком сильно ругались.

    В официальной группе «Спартака» даже удаляли комментарии, но болельщики все равно прорвались:

    «Спартак» плохо попрощался с Каррерой, когда выложил в официальном объявлении фотку со стадионом. Потом на официальном сайте клуба вышло разгромное интервью Ещенко, где защитник раскритиковал Массимо и болельщиков. История с фотогалереей – продолжение темы о том, что бывший тренер почти ничего не значит для «Спартака».

    Ушедший еще летом Промес и только появившийся в клубе Кононов оказались для клуба важнее, чем Каррера. Это только усиливает разногласия между командой и фанатами. Сам Массимо сейчас поздравляет всех с Новым годом и говорит, что не планирует возвращаться в Россию.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
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