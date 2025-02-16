Аморим высказался о риске увольнения из «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал возможность ухода с поста главного тренера команды.

– Я принимаю это. Это выбор, который приходится делать, работая тренером, но я искренне верю в свои методы.

Я знаю, что в таком клубе и под таким давлением вы всегда рискуете. Я осознаю это, но это не самая большая моя проблема. Самое сложное в моей работе – это поражения, а не увольнение. Я просто хочу выигрывать матчи.

– Может ли приверженность своим принципам быть слабой, а не сильной стороной?

– Да, такое возможно. Думаю, что в определенные моменты это может быть проявлением слабости, но если вы верите во что-то, нужно придерживаться этого.

Мы уделяем много внимания системе, но то, как мы хотим ее использовать, совершенно отличается от того, что мы делаем в данный момент. Но мы пытаемся совершенствоваться, так что, отвечая на ваш вопрос, – да, иногда это сильная сторона, а иногда и слабость. Думаю, все это знают.

У вас есть идея. Мы стараемся адаптировать нашу игру в рамках одной и той же системы – тогда вы сможете играть в разных стилях. Меняя двух игроков в составе, вы меняете стиль игры команды, поэтому для меня это важнее, чем система. Прежде всего, я просто хочу выигрывать матчи. Верьте или нет, но это моя единственная цель.