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Аморим высказался о риске увольнения из «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал возможность ухода с поста главного тренера команды.

– Я принимаю это. Это выбор, который приходится делать, работая тренером, но я искренне верю в свои методы.

Я знаю, что в таком клубе и под таким давлением вы всегда рискуете. Я осознаю это, но это не самая большая моя проблема. Самое сложное в моей работе – это поражения, а не увольнение. Я просто хочу выигрывать матчи.

– Может ли приверженность своим принципам быть слабой, а не сильной стороной?

– Да, такое возможно. Думаю, что в определенные моменты это может быть проявлением слабости, но если вы верите во что-то, нужно придерживаться этого.

Мы уделяем много внимания системе, но то, как мы хотим ее использовать, совершенно отличается от того, что мы делаем в данный момент. Но мы пытаемся совершенствоваться, так что, отвечая на ваш вопрос, – да, иногда это сильная сторона, а иногда и слабость. Думаю, все это знают.

У вас есть идея. Мы стараемся адаптировать нашу игру в рамках одной и той же системы – тогда вы сможете играть в разных стилях. Меняя двух игроков в составе, вы меняете стиль игры команды, поэтому для меня это важнее, чем система. Прежде всего, я просто хочу выигрывать матчи. Верьте или нет, но это моя единственная цель.

  • 40-летний Аморим возлавил «МЮ» 11 ноября.
  • С тех пор команда провел 20 матчей, в которых одержала 9 побед при 3 ничьих и 8 поражениях.

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Источник: Mirror

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16.02.2025 16:36
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