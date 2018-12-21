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    Глушаков пришел к Малахову: аудиозаписи подтасованы, травля – это подстава


    3.8
    Голосов: 8
    21.12.2018 17:10
    Громкое интервью, которого мы все ждали

    Спустя два месяца после увольнения Карреры у Дениса Глушакова полно проблем. Фанаты «Спартака» обвиняют его в предательстве и сливе любимого тренера, игры нет, а жена шумно разводится с ним из-за измен, обвиняя в угрозах и манипулировании на теме алиментов.

    Долгое время Глушаков молчал. Но недавно появился в программе Андрея Малахова, главном ток-шоу страны, и все рассказал.

    Здесь – краткая выжимка основных слов.

    О жене и алиментах

    «Сколько мне скажут, столько и буду платить. Даже больше! Это моим детям. Но не тем людям, которые стоят и ждут на том берегу, что они сейчас будут Глушакова прессовать, заберут у него все, оприходуют Дарью – и до свидания. А потом Дарья скажет: «Денис, помоги».

    О выбежавшем болельщике

    «Адекватные болельщики понимают, что происходит, и многие все знают. Говорят, болельщик пришел за 10 минут до того, как выбежать. Говорят, он даже на футболе не был. У него была цель выбежать на футбольное поле и подбежать ко мне. Это тоже была заказуха, было спланировано. Второй болельщик выбежал пожать руку – там, говорят, какая-то букмекерская контора, кто-то заработал деньги. Была ставка, что выбежит болельщик».

    Болельщик напал на Глушакова

    О личной жизни

    «Не буду говорить про личную жизнь, Дарья – мать моих детей, я благодарен ей за это. Но ей надо задуматься, зачем она все это делает. Потому что это интернет. Детям потом с этим жить. Вот о чем я переживаю прежде всего».

    О Каррере

    «Я отношусь к нему с уважением, у нас были приятные минуты сотрудничества. Хочу пожелать Массимо только удачи».

    О травле и заговоре

    «Большой футбол — это большие деньги, ни для кого не секрет. Есть люди, которые обиделись на меня, когда я подписывал контракт со «Спартаком». Я сделал это сам. Есть люди, которые, наверное, хотели заработать на моем контракте — они не заработали и держат обиду. А я уверен, что они замешаны и в том, что происходит на стадионе, с женой. Это большая компания.

    Дарья — игрушка, а кто-то сидит и джойстиком управляет. Думаю, ей просто мозг запутали, запудрили. Вот она и ведет себя таким образом. Наверное, Дарья сидела в каких-то компаниях и рассказывала, какие зарплаты, где и что у нас. Люди услышали — ничего себе! Я не шикую — нет каких-то «Ламборгини» или гулянок».

    Об аудиозаписях

    «Разговор с супругой по телефону вышел некрасивым. Конечно, мне стыдно в свои тридцать один. Приезжала мама, которая ни разу не слышала такие слова от меня и спрашивала: откуда я знаю такие выражения.

    Много фраз вырвано из контекста. Это связано с тем, что в какие-то моменты диалога я обращался на «вы». Я не знал, что меня пишут, может, это был диалог с кем-то другим. Данные аудиозаписи могли нарезать и слепить».

    О «Спартаке» и трансфере

    «Разговоры о моем уходе из «Спартака»? О каких разговорах вы говорите? О чем они? Я отношусь нормально ко всем командам, но я – спартаковец! Никуда не хочу уходить».

    Полное интервью Дениса Глушакова вы можете посмотреть, перейдя по ссылке.

    Материалы по теме:

    Хватит травить Глушакова. Дайте ему шанс

    «Отослал Дзюбе свою фотографию с надписью «Я – сектант». Кто рассказывает вам про «Спартак»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Спартак», Россия 1
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 8
    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +1620

      mutabor0992 1 час назад

      Упс!А что же как телочка побежал поплакаться в жилетку???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2463

      ivany4 1 час назад

      Думал что восьмеркин на самом дне, со своими интервью и разборками с женой. Но он пришел к Малахову и "постучал снизу".
      Дерьмо ты Денис, а не мужик и капитан!!!

      1
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      Рейтинг: +943

      TUMS 2 часа назад

      Нашли о чем писать. Сайт становиться похожим на желтуху...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61951

      klifS 2 часа назад

      Не стал смотреть эту передачу, и так было ясно что это ч** будет отмазываться,валить все на других, давно было понятно что он не мужик.Для меня лично игрок №8 умер как игрок Спартака еще в 15 году, после некоторых эпизодов, дальнейшее только подтвердило убеждения.
      Хочу написать письмо д. Морозу- сделай так чтоб Измайлова и Глушакова не было в новом году в Спартаке)))

      2
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      Рейтинг: +2568

      Владислав Vlad 2 часа назад

      А-а-а-а, вон оказывается, как всё было.....
      Извини Денис Гэ.,
      что не верили тебе.....
      Мало того, что жертву из себя корчишь (так же, как и вначале прошлого сезона, когда не было контракта), так ещё и людей за идиотов держишь?
      Ну, ты и мерзость.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +70

      Фёдор Горюнов 3 часа назад

      Бабло,дешёвый имидж,дешёвый пиар...Всё дешёвое...Но главное бабло...Хочешь БАБЛА иди в рекламу...Зачем примешивать личную жизнь,команду...БАБЛО с собой не заберёшь...А как о тебе будут говорить и думать после окончания твоей карьеры...Кем ты останешься...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +181

      Vizual 3 часа назад

      Интересно сколько ему Малах отвалил чтобы рейт себе поднять

      4
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      Рейтинг: +10789

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Как же это всё мерзко***.

      2
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      Рейтинг: +513

      general.lizyukov 4 часа назад

      Кто говорит, где говорит... о чем ты, факты давай!
      Спартаковец ты, как же.

      3
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      Рейтинг: +958

      Spartak 777 4 часа назад

      Честно говоря на его семейные разборки мне наплевать , может даже если подумать я на стороне Дениса в этой ситуации , но вот что играть перестал и Карреру сплавил ....иди ка ты нах...й Глушак !!!

      3
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