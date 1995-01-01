Каррера дал еще одно интервью: о «Спартаке», России и болельщиках

Главное из разговора Массимо с Марией Командной.

За то время, когда Каррера и «Спартак» существуют друг без друга, Массимо дал уже два интервью. Первое – Нобелю Арустамяну. Второе – Марии Командной. Мы посмотрели вью Командной с бывшим тренером «Спартака», отбросили вопросы про холодец, Лигу чемпионов и выделили главные моменты.

О приезде в Россию

«Я приехал в Россию в марте, просто потому что это период, когда у меня в Италии не было особо дел. В Москве я провожу время со своей женой, которая приехала вместе со мной. Так же у меня есть друзья-итальянцы, с которыми я познакомился за время работы здесь – я провожу время с ними. Кроме того, я гуляю по городу, хожу в спортзал. Чувствую себя как дома».

О работе в российских клубах

«Чтобы я вернулся в РПЛ, нужно, чтобы кто-то меня пригласил. Я себя великолепно чувствовал в России, в Москве в частности. Вернулся бы в эту страну без проблем и с удовольствием. Давайте подождем окончания чемпионата, а там посмотрим. Может быть, какие-то предложения и будут.

Работа в Италии или России? Выбор зависит от того, какие планы и амбиции у команды. Я не вижу особой разницы между этими странами, как и любой другой страны. Важно найти команду, у которой есть желание развиваться, которая предоставит тебе то, из чего ты построишь что-то хорошее».

О «Спартаке»

«Когда меня впервые пригласили в «Спартак», то я начал копаться и понял, что это самая важная команда России. У нее самая огромная армия болельщиков, «Спартак» можно сравнить с «Ювентусом». Приглашение от него я принял сразу.

Впервые я встретился с руководством «Спартака» на чемпионате Евро-2016, где-то в начале июня. И как только я закончил свою работу со сборной Италии, вылетел в Россию. Я не был удивлен предложенной должности. Помощники тренера, которые помогают с защитой, атакой, есть и в Италии. В «Ювентусе» и сборной я занимался именно этой работой: тренировал защитников и объяснял им, что от них хочет видеть Конте».

О статуе перед стадионом

«Горлукович сказал о статуе мне перед стадионом? Я слышал о этом, но тот гладиатор, который стоит у арены сейчас, хорошо подходит».

О популярности в России

«Мне нравится, когда болельщики говорят обо мне. Я очень ценю это. Но в футболе такое бывает: тренеры и игроки уходят и приходят. Единственное, что остается – это «Спартак» или какая-нибудь другая команда. Поэтому болельщик не должен привязываться к футболисту или тренеру. Он должен болеть за «Спартак», несмотря на то, кто его тренирует, и кто в ней играет».

О следующем чемпионстве «Спартака»

«Не знаю, когда «Спартак» снова станет чемпионом. Может, в этом сезоне. При мне клуб взял титул впервые за 16 лет, но я просто делал то, за что мне платили. То есть все, чтобы сделать «Спартак» чемпионом, и мы смогли добиться этого вместе с командой. А сейчас я не знаю, что произойдет, я же не маг.

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