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    «Его назначение было ошибкой». Эти люди против Карреры


    2
    Голосов: 8
    05.11.2018 12:40
    Да, такие есть.

    Использованы цитаты с порталов tass.ru, sport-express.ru, russian.rt.com, sovsport.ru

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 8
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 11 ноября 2018, 13:18

      Правда есть в их словах.Но как тренер Каррера не плохой.И не плачет , как другие.Да может он и пришел на готовое, но и готовое нужно довести до конца и не развалить.
      Сделали основу команды и Каприн и Аленичев. Тогда вопрос : почему их уволили ? И мы эти решения никогда не поймём. Конфликты с капитанами не первый случай.Тут тренер должен и обязан разрулить грамотно.Ведь капитан влияет на настрой команды.Подобное было в Зените с Денисовым.В результате хорошего ничего не было ни для Зенита , ни для тренера.Да и игроку не очень то хотелось начодиться в подвесном состоянии.Тоже люди.

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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 10 ноября 2018, 19:56

      В выборе тренера должны участвовать болельщики тоже. Голосованием?

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Muboraksho 11 ноября 2018, 13:20

      Семака выбрали учитывая мнение из вне.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 ноября 2018, 18:27

      Они правы. Нечего Карьере было делать карьеру, выпячивая себя на 1-й план. Команда сама лучше знает как играть. Последний матч - ому подтверждение. Зубами вырвали победу!

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 6 ноября 2018, 20:33

      блин, затрахали уже этой темой..
      я ни разу не за спартак , но обсирать карреру вообще помоему не стоит . хотя бы изза того, что дождались при нем чемпионства наконец то..и просто по человечески ему должны быть благодарны. какой он как тренер все таки покажет будущее.
      а вел себя каррера абсолютно нормально, и в чемпионском сезоне и потом.. никакого нытья, сваливания вины ни на кого. за это его тоже можно уважать (для сравнения можно хотя бы вспомнить карпина - то погода не та, то на дальнем востоке игра рано начинается. то гороскоп плохой..)
      что у них с глушаком наверное только они и знают точно вдвоем, но щас это большого значения уже не имеет
      был багаж Аленя или не был, тоже знают очень немногие люди..
      забыли бы уже эту историю и шли дальше. но спартак больше щас похож на генератор каких то нелепых новостей.. посмешище для страны.
      а главная проблема там помоему федун все таки

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      Рейтинг: +199

      MOBI 6 ноября 2018, 15:16

      я в шоке такие люди и говорят ерунду, Каррера привёл Спартак к чемпионству, это уже респект и уважуха, вот скока Спартак не был чемпионом? этим умным надо было это вопрос задать Удачи Спартаку, а Болелам терпение, хотя какое тут может быть терпение......

      0
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      Рейтинг: +862

      Jack24 6 ноября 2018, 11:47

      Ну мнение пса, можно было и не добавлять сюда.

      5
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      Рейтинг: +82

      serega200700 6 ноября 2018, 11:27

      Доброго дня! Я в шоке от слов Романцева:" золото это заслуга Аленичева".Вопрос (я не хочу обидеть великого игрока Дмитрия Аленичева) но если посмотреть на его работу то я вижу Енисей на последнем месте. Или опять придет другой тренер и команда ,дай бог, выберется из ...опы, Романцев опять скажет, что это заслуга Аленичева? Бред старого марозматика и жополиза Федуна

      6
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 > serega200700 6 ноября 2018, 13:17

      Велики тренер Дима Аленичев тонет в Енисее!!! как футболитст он был прекрасен, как трене ГАМНО!!!

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      Рейтинг: +151

      valdemar47 6 ноября 2018, 11:24

      Абсолютно правы во всем!!! А эти молодые дебилы, которые мячик только по тв видели, полные уроды и абсолютно не понимающие что такое ФУТБОЛ!!!

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 6 ноября 2018, 09:45

      Позиция наших старых пердунов давно ясна и не меняется, у них там есть концепции, понятные только им - "багаж", "российская тренерская школа" и т.п. Этих понятий нигде в реалном мире не знают, но наши старые пердуны живут в своем, особом мирке... к сожалению даже те, кто был непререкаемо уважаем в свое время... видимо старый бздех токсичен и это заразно. Юран и Корнеев давно в той же тусовке и тут как раз. видимо, токсикоз. У Шалимова другой расклад - он вообще часто молчал, отчего казался умным, но вдруг так внезапно страстно начал вылизывать, что при всей очевидности цели его эскапады, выглядит всё равно некрасиво. Ну. китаец пусть за разъяснениями к Кокорину съездит... у него лучше получится, только стул один какой-нть там открутите...

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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii > momwig_ 6 ноября 2018, 19:48

      А молодые пердуны пердят про "бедняжку" Карреру. Совсем за***бали его злыдни. Бедолагааа! Насчет багажа. "Бедняжка" Каррера пришел на пустое место что-ли? "Мужик" Каррера не смог справиться, а должен был в любом случае. На то и профессионал. Работать не с тем с кем хочется, а с тем кто есть на данный момент.

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      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 6 ноября 2018, 08:07

      Интересно за кого тогда они были?....

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