«Его назначение было ошибкой». Эти люди против Карреры

Использованы цитаты с порталов tass.ru, sport-express.ru, russian.rt.com, sovsport.ru
Рианчо уничтожает «Спартак». Срочно увольняйте
Использованы цитаты с порталов tass.ru, sport-express.ru, russian.rt.com, sovsport.ru
Рианчо уничтожает «Спартак». Срочно увольняйте
Правда есть в их словах.Но как тренер Каррера не плохой.И не плачет , как другие.Да может он и пришел на готовое, но и готовое нужно довести до конца и не развалить.
Сделали основу команды и Каприн и Аленичев. Тогда вопрос : почему их уволили ? И мы эти решения никогда не поймём. Конфликты с капитанами не первый случай.Тут тренер должен и обязан разрулить грамотно.Ведь капитан влияет на настрой команды.Подобное было в Зените с Денисовым.В результате хорошего ничего не было ни для Зенита , ни для тренера.Да и игроку не очень то хотелось начодиться в подвесном состоянии.Тоже люди.
В выборе тренера должны участвовать болельщики тоже. Голосованием?
Семака выбрали учитывая мнение из вне.
Они правы. Нечего Карьере было делать карьеру, выпячивая себя на 1-й план. Команда сама лучше знает как играть. Последний матч - ому подтверждение. Зубами вырвали победу!
блин, затрахали уже этой темой..
я ни разу не за спартак , но обсирать карреру вообще помоему не стоит . хотя бы изза того, что дождались при нем чемпионства наконец то..и просто по человечески ему должны быть благодарны. какой он как тренер все таки покажет будущее.
а вел себя каррера абсолютно нормально, и в чемпионском сезоне и потом.. никакого нытья, сваливания вины ни на кого. за это его тоже можно уважать (для сравнения можно хотя бы вспомнить карпина - то погода не та, то на дальнем востоке игра рано начинается. то гороскоп плохой..)
что у них с глушаком наверное только они и знают точно вдвоем, но щас это большого значения уже не имеет
был багаж Аленя или не был, тоже знают очень немногие люди..
забыли бы уже эту историю и шли дальше. но спартак больше щас похож на генератор каких то нелепых новостей.. посмешище для страны.
а главная проблема там помоему федун все таки
я в шоке такие люди и говорят ерунду, Каррера привёл Спартак к чемпионству, это уже респект и уважуха, вот скока Спартак не был чемпионом? этим умным надо было это вопрос задать Удачи Спартаку, а Болелам терпение, хотя какое тут может быть терпение......
Доброго дня! Я в шоке от слов Романцева:" золото это заслуга Аленичева".Вопрос (я не хочу обидеть великого игрока Дмитрия Аленичева) но если посмотреть на его работу то я вижу Енисей на последнем месте. Или опять придет другой тренер и команда ,дай бог, выберется из ...опы, Романцев опять скажет, что это заслуга Аленичева? Бред старого марозматика и жополиза Федуна
Велики тренер Дима Аленичев тонет в Енисее!!! как футболитст он был прекрасен, как трене ГАМНО!!!
Абсолютно правы во всем!!! А эти молодые дебилы, которые мячик только по тв видели, полные уроды и абсолютно не понимающие что такое ФУТБОЛ!!!
Позиция наших старых пердунов давно ясна и не меняется, у них там есть концепции, понятные только им - "багаж", "российская тренерская школа" и т.п. Этих понятий нигде в реалном мире не знают, но наши старые пердуны живут в своем, особом мирке... к сожалению даже те, кто был непререкаемо уважаем в свое время... видимо старый бздех токсичен и это заразно. Юран и Корнеев давно в той же тусовке и тут как раз. видимо, токсикоз. У Шалимова другой расклад - он вообще часто молчал, отчего казался умным, но вдруг так внезапно страстно начал вылизывать, что при всей очевидности цели его эскапады, выглядит всё равно некрасиво. Ну. китаец пусть за разъяснениями к Кокорину съездит... у него лучше получится, только стул один какой-нть там открутите...
А молодые пердуны пердят про "бедняжку" Карреру. Совсем за***бали его злыдни. Бедолагааа! Насчет багажа. "Бедняжка" Каррера пришел на пустое место что-ли? "Мужик" Каррера не смог справиться, а должен был в любом случае. На то и профессионал. Работать не с тем с кем хочется, а с тем кто есть на данный момент.
Интересно за кого тогда они были?....