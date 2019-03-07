Каррера впервые вернулся в Москву. Успел сразу на два матча

Кричалки, шутки, впечатления.

Зачем Каррера вообще приехал?

По личным делам. «Меня многое связывает с Москвой, мы с женой приехали сюда, чтобы встретиться с друзьями», – рассказывал Массимо.

В этом момент громко развивалась история с его возможным походом на футбол:

«Спартак» позвал Карреру на игру с «Зенитом».

Агент Карреры посоветовал Массимо не принимать приглашение.

Каррера ответил «Спартаку».

Пошли инсайды про охрану для Массимо и про деньги для фанатов «Спартака».

Каррера сомневался, а потом все-таки приехал сразу на два матча.

Болельщики «Спартака» встретили его кричалками:

twit text — Krupsky Sergey (@SergeyKrupsky) 17 марта 2019 г.

Что еще происходило вокруг этого?

На игре «Локомотива» и «Краснодара» Каррера был вместе с женой Пинни и агентом Марко Трабукки. Их заснял корреспондент «Спорт-Экспресса».

В приезде Карреры даже нашли какую-то дополнительную магию.

twit text — Стос (@sm_ctoc) 17 марта 2019 г.

Матч «Спартака» и «Зенита» Массимо смотрел с женой Пинни, переводчиком Артемом Фетисовым и агентами Гурцкая и Трабукки. Массимо немного опоздал и приехал только к 15-й минуте. Сидел на трибуне А, где его окружали самые обычные болельщики. Над внешним видом Карреры уже посмеялись:

twit text — #ВГИК (@vgikofficial) 17 марта 2019 г.

Символично, что в этой игре забил Денис Глушаков. Хотя не факт, что Каррера видел этот мяч. Денис отличился на 13-й минуте, а Массимо в это время еще шел на свое место.

twit text — Gleb Chernyavskiy (@glebke) 17 марта 2019 г.

Еще немного веселья:

twit text — Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) 17 марта 2019 г.

Важное дополнение к данным по топовой посещаемости:

twit text — Угодник (@UgodnikOnTour) 17 марта 2019 г.

Кстати, Массимо ответил фанатам на их приветствие:

Как дела у Карреры?

Массимо проводит время с семьей: гуляет, ходит на матчи в Италии. Еще в ноябре возникали слухи, что его могут назначить в «Удинезе», а пока Каррера остается без работы. У него даже появился собственный сайт, но информация там почти не обновляется.

Трабукки теперь работает в «Оренбурге». Из-за этого пошли разговоры о возвращении Карреры в Россию. Людям из «Оренбурга» даже пришлось шутить про отсутствие денег на такого тренера, как Массимо. Скандалы в клубе сейчас такие, что приход Карреры кажется каким-то временным делом.

Еще до приезда Карреры на матчи говорили, что ему может поступить предложение от «Зенита». Где-то в той же космической плоскости фигурируют «Локомотив» и «Краснодар». Кажется, что сейчас Массимо отправят в любой клуб, где будут даже самые маленькие проблемы.

text text text Публикация от text (@martina_carrera) 7 Мар 2019 в 9:00 PST

Приезд в Россию для Карреры – лишняя возможность напомнить о себе. Потенциальных работодателей здесь найти проще, чем в топовой Серии А. Если не получится, можно снова вернуться к привычной жизни с родными людьми. Пока так оно и произойдет.

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