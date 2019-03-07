Каррера впервые вернулся в Москву. Успел сразу на два матча

Зачем Каррера вообще приехал?
По личным делам. «Меня многое связывает с Москвой, мы с женой приехали сюда, чтобы встретиться с друзьями», – рассказывал Массимо.
В этом момент громко развивалась история с его возможным походом на футбол:
- «Спартак» позвал Карреру на игру с «Зенитом».
- Агент Карреры посоветовал Массимо не принимать приглашение.
- Каррера ответил «Спартаку».
- Пошли инсайды про охрану для Массимо и про деньги для фанатов «Спартака».
- Каррера сомневался, а потом все-таки приехал сразу на два матча.
Болельщики «Спартака» встретили его кричалками:
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— Krupsky Sergey (@SergeyKrupsky) 17 марта 2019 г.
Что еще происходило вокруг этого?
На игре «Локомотива» и «Краснодара» Каррера был вместе с женой Пинни и агентом Марко Трабукки. Их заснял корреспондент «Спорт-Экспресса».
В приезде Карреры даже нашли какую-то дополнительную магию.
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— Стос (@sm_ctoc) 17 марта 2019 г.
Матч «Спартака» и «Зенита» Массимо смотрел с женой Пинни, переводчиком Артемом Фетисовым и агентами Гурцкая и Трабукки. Массимо немного опоздал и приехал только к 15-й минуте. Сидел на трибуне А, где его окружали самые обычные болельщики. Над внешним видом Карреры уже посмеялись:
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— #ВГИК (@vgikofficial) 17 марта 2019 г.
Символично, что в этой игре забил Денис Глушаков. Хотя не факт, что Каррера видел этот мяч. Денис отличился на 13-й минуте, а Массимо в это время еще шел на свое место.
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— Gleb Chernyavskiy (@glebke) 17 марта 2019 г.
Еще немного веселья:
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— Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) 17 марта 2019 г.
Важное дополнение к данным по топовой посещаемости:
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— Угодник (@UgodnikOnTour) 17 марта 2019 г.
Кстати, Массимо ответил фанатам на их приветствие:
Как дела у Карреры?
Массимо проводит время с семьей: гуляет, ходит на матчи в Италии. Еще в ноябре возникали слухи, что его могут назначить в «Удинезе», а пока Каррера остается без работы. У него даже появился собственный сайт, но информация там почти не обновляется.
Трабукки теперь работает в «Оренбурге». Из-за этого пошли разговоры о возвращении Карреры в Россию. Людям из «Оренбурга» даже пришлось шутить про отсутствие денег на такого тренера, как Массимо. Скандалы в клубе сейчас такие, что приход Карреры кажется каким-то временным делом.
Еще до приезда Карреры на матчи говорили, что ему может поступить предложение от «Зенита». Где-то в той же космической плоскости фигурируют «Локомотив» и «Краснодар». Кажется, что сейчас Массимо отправят в любой клуб, где будут даже самые маленькие проблемы.
Приезд в Россию для Карреры – лишняя возможность напомнить о себе. Потенциальных работодателей здесь найти проще, чем в топовой Серии А. Если не получится, можно снова вернуться к привычной жизни с родными людьми. Пока так оно и произойдет.
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