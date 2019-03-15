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    Каррера: «Я пока не решил, пойду ли на матч «Спартака» с «Зенитом»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что может не посетить матч 20-го тура РПЛ между москвичами и «Зенитом».

    Ранее руководство красно-белых направило специалисту приглашение на игру с петербуржцами.

    – Где проведете воскресный вечер?

    – Пока еще не решил. У меня была договоренность встретиться с друзьями и пойти на ужин, но пока не решил, куда конкретно пойду.

    – То есть на «Спартак» – «Зенит» не пойдете?

    – Я приехал в Москву по личным делам, поэтому изначально в планах не было похода на матч.

    – Вас и болельщики пригласили, не только руководство. Вы как-то отреагировали?

    – Фанатам не довелось ответить. Было бы, конечно, классно встретиться с ними.

    – А кто фаворит матча?

    – Обе команды сильные, если «Спартак» выиграет, то гонка за титул вновь обострится.

    – Кто фаворит РПЛ, и следите ли вы за матчами?

    – На данный момент я не слежу конкретно за российским чемпионатом, просто смотрю результаты. Но, как и всегда, присутствуют четыре-пять сильных команд, которые борются за титул. Думаю, будет интересная борьба.

    • Встреча «Спартак» – «Зенит» пройдет в воскресенье, 17 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • Петербуржцы лидируют в турнирной таблице и опережают московскую команду на восемь очков.

    Источник: Инстаграм Марии Командной

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    15.03.2019 16:53
    Комментарии17
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      Рейтинг: +820

      Рубинище 15 марта, 21:38

      Нашему футболу дали лопату, что бы на дне дальше окапываться. Играем всё хуже и хуже. Почти просрали уже 3 место в ЛЧ. Класико 2х днищ.

      1
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      Рейтинг: +9420

      sssrspartak 15 марта, 20:23

      после слов о том ,что может возглавить и зенит,если позовут он задумался!идти или не идти?вот в чем вопрос!!!!

      1
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      Рейтинг: +2482

      Старикан 15 марта, 20:10

      Пойду-не пойду...-это всё для прессы! Пойдёт!!!

      0
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      Рейтинг: +29520

      Полная Канистра 15 марта, 19:43

      матч то всё равно он посмотрит но никто не узнает где он будет его смотреть

      1
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      Рейтинг: +495

      Taps 15 марта, 18:49

      Газку нюхнуть захотел ?
      У самих народ нищий.

      0
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      Рейтинг: +2451

      Агасфер 15 марта, 18:42

      Сходи.Будет весело.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +249

      Frankfurt Am Main 15 марта, 18:22

      Какое совпадение, Аленичева увольняют а Карера уже в Москве!

      0
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      Рейтинг: +3972

      батог 15 марта, 17:57

      С друзьями!!! Под хорошее винцо !!! А с фанатами можно отдельно, где-нибудь !!!

      3
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      Рейтинг: +2865

      порт 15 марта, 17:47

      Конечно пойдёт, вот купит парик, бороду и пойдёт.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3958

      prezent2017 > порт 15 марта, 17:48

      Чтобы ипло не надраили...

      -1
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      Рейтинг: +13225

      VVM1964 > prezent2017 15 марта, 20:55

      За свое волнуйся .

      1
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      Рейтинг: +3457

      vka1970 15 марта, 17:40

      Ждём, надеемся и верим.

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