Каррера: «Я пока не решил, пойду ли на матч «Спартака» с «Зенитом»

Нашему футболу дали лопату, что бы на дне дальше окапываться. Играем всё хуже и хуже. Почти просрали уже 3 место в ЛЧ. Класико 2х днищ.
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что может не посетить матч 20-го тура РПЛ между москвичами и «Зенитом».
Ранее руководство красно-белых направило специалисту приглашение на игру с петербуржцами.
– Где проведете воскресный вечер?
– Пока еще не решил. У меня была договоренность встретиться с друзьями и пойти на ужин, но пока не решил, куда конкретно пойду.
– То есть на «Спартак» – «Зенит» не пойдете?
– Я приехал в Москву по личным делам, поэтому изначально в планах не было похода на матч.
– Вас и болельщики пригласили, не только руководство. Вы как-то отреагировали?
– Фанатам не довелось ответить. Было бы, конечно, классно встретиться с ними.
– А кто фаворит матча?
– Обе команды сильные, если «Спартак» выиграет, то гонка за титул вновь обострится.
– Кто фаворит РПЛ, и следите ли вы за матчами?
– На данный момент я не слежу конкретно за российским чемпионатом, просто смотрю результаты. Но, как и всегда, присутствуют четыре-пять сильных команд, которые борются за титул. Думаю, будет интересная борьба.
- Встреча «Спартак» – «Зенит» пройдет в воскресенье, 17 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.
- Петербуржцы лидируют в турнирной таблице и опережают московскую команду на восемь очков.