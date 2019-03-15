Каррера: «Я пока не решил, пойду ли на матч «Спартака» с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что может не посетить матч 20-го тура РПЛ между москвичами и «Зенитом».

Ранее руководство красно-белых направило специалисту приглашение на игру с петербуржцами.

– Где проведете воскресный вечер?

– Пока еще не решил. У меня была договоренность встретиться с друзьями и пойти на ужин, но пока не решил, куда конкретно пойду.

– То есть на «Спартак» – «Зенит» не пойдете?

– Я приехал в Москву по личным делам, поэтому изначально в планах не было похода на матч.

– Вас и болельщики пригласили, не только руководство. Вы как-то отреагировали?

– Фанатам не довелось ответить. Было бы, конечно, классно встретиться с ними.

– А кто фаворит матча?

– Обе команды сильные, если «Спартак» выиграет, то гонка за титул вновь обострится.

– Кто фаворит РПЛ, и следите ли вы за матчами?

– На данный момент я не слежу конкретно за российским чемпионатом, просто смотрю результаты. Но, как и всегда, присутствуют четыре-пять сильных команд, которые борются за титул. Думаю, будет интересная борьба.