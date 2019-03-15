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    Mash: к Каррере приставят охрану на матче с «Зенитом»

    Бывший тренер “Спартака” Массимо Каррера будет находиться под защитой охраны на матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом». Силовые структуры опасаются, что появление специалиста среди фанатов московского клуба может спровоцировать беспорядки с их стороны.

    «Болельщики ожидают появления бывшего тренера в фанатском секторе «Спартака». Если Каррера выскажет им поддержку в недовольстве нынешней ситуацией в клубе, начнутся стычки прямо во время игры», – сказал источник в службе безопасности красно-белых.

    К итальянцу приставят специальную охрану, которая будет сопровождать его повсеместно. Ей будет поручено пресекать возможные провокации.

    • Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 17 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • Каррера был отправлен с поста главного тренера красно-белых 22 октября 2018 года.

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    15.03.2019 14:33
    Комментарии24
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      Рейтинг: +566

      IVANRUS777 23 часа назад

      Официально:— СМИ написали новость, что к вам приставят охрану, если вы пойдете на сектор. Что вы думаете об этом?

      -Я понятия об этом не имею. Мне не нужна охрана. Тимура (Гурцкая) и Артема (Фетисова, переводчик Карреры) мне вполне хватит.

      0
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      Рейтинг: +2181

      arzamas 15 марта, 19:54

      Вспомнились телевизионные кадры как спартачи на сувениры дербанили сетку чемпионских ворот. И подумалось, что никакая охрана не удержит это стадо. Каррере надо папа-мобиль.)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3958

      prezent2017 15 марта, 17:49

      Да пусть дерутся, идиоты же...

      0
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      Рейтинг: +18452

      gol_kak_sokol 15 марта, 17:17

      Как всегда пригожинский канал пуржит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7920

      vladimir-7 15 марта, 16:36

      Кому безработный Каррера на хер нужен, чтобы его охраняли? От кого?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 15 марта, 16:29

      Вот это персона,вот это проблемы.Приключение итальянца в России

      4
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    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 16:29

      Не для того придет на футбол Каррера ,что бы устраивать провокации.

      6
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      Рейтинг: +13225

      VVM1964 > zigbert 15 марта, 19:19

      А что может маленькую Венесуэлу изобразим ))) - объявим Карреру тренером Спартака и при поддержке Фратрии свергнем штаб Кононова с ним во главе )))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8522

      Супервайзер 15 марта, 16:28

      Зачем ему охрана? Фанаты на руках его нести будут.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +7920

      vladimir-7 15 марта, 16:25

      Посадят М.Карреру в клетку для льва. Арендуют ее в московском цирке.

      0
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      Рейтинг: +2865

      порт 15 марта, 16:09

      Глушакову будет не до Карреры, так что охрана не понадобиться.

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