Mash: к Каррере приставят охрану на матче с «Зенитом»

Бывший тренер “Спартака” Массимо Каррера будет находиться под защитой охраны на матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом». Силовые структуры опасаются, что появление специалиста среди фанатов московского клуба может спровоцировать беспорядки с их стороны.

«Болельщики ожидают появления бывшего тренера в фанатском секторе «Спартака». Если Каррера выскажет им поддержку в недовольстве нынешней ситуацией в клубе, начнутся стычки прямо во время игры», – сказал источник в службе безопасности красно-белых.

К итальянцу приставят специальную охрану, которая будет сопровождать его повсеместно. Ей будет поручено пресекать возможные провокации.