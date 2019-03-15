Mash: к Каррере приставят охрану на матче с «Зенитом»

Официально:— СМИ написали новость, что к вам приставят охрану, если вы пойдете на сектор. Что вы думаете об этом?
-Я понятия об этом не имею. Мне не нужна охрана. Тимура (Гурцкая) и Артема (Фетисова, переводчик Карреры) мне вполне хватит.
Бывший тренер “Спартака” Массимо Каррера будет находиться под защитой охраны на матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом». Силовые структуры опасаются, что появление специалиста среди фанатов московского клуба может спровоцировать беспорядки с их стороны.
«Болельщики ожидают появления бывшего тренера в фанатском секторе «Спартака». Если Каррера выскажет им поддержку в недовольстве нынешней ситуацией в клубе, начнутся стычки прямо во время игры», – сказал источник в службе безопасности красно-белых.
К итальянцу приставят специальную охрану, которая будет сопровождать его повсеместно. Ей будет поручено пресекать возможные провокации.
- Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 17 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.
- Каррера был отправлен с поста главного тренера красно-белых 22 октября 2018 года.