Каррера: «Я ответил на приглашение «Спартака»

Так "по приглашению " или как "турист"??? Впрочем,в нынешнем "Спартаке"всегда туристов дохрена.Не делай только резких телодвижений и заявлений,а то у Кононова и так уже всё вспотело...
Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ситуацию с приглашением на матч красно-белых.
«Получил сегодня сообщение от президента «Спартака» и ответил ему.
Я не общаюсь ни с кем из «Спартака», но остался их другом, смотрю фото в инстаграме», — сказал Каррера.
Сообщалось, что московский клуб пригласил итальянца на встречу с «Зенитом». Его агент Тимур Гурцкая назвал ход некорректным, потому что Каррера к тому времени уже был в Москве.
- Ранее специалист сказал, что приехал в Москву в качестве туриста.
- Он завершил работу в октябре 2018 года после двух с половиной лет.
- При нем команда выиграла РПЛ-2016/17 и Суперкубок-2017.