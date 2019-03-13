Каррера: «Я ответил на приглашение «Спартака»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ситуацию с приглашением на матч красно-белых.

«Получил сегодня сообщение от президента «Спартака» и ответил ему.

Я не общаюсь ни с кем из «Спартака», но остался их другом, смотрю фото в инстаграме», — сказал Каррера.

Сообщалось, что московский клуб пригласил итальянца на встречу с «Зенитом». Его агент Тимур Гурцкая назвал ход некорректным, потому что Каррера к тому времени уже был в Москве.