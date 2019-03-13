Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера: «Я ответил на приглашение «Спартака»

    Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ситуацию с приглашением на матч красно-белых.

    «Получил сегодня сообщение от президента «Спартака» и ответил ему.

    Я не общаюсь ни с кем из «Спартака», но остался их другом, смотрю фото в инстаграме», — сказал Каррера.

    Сообщалось, что московский клуб пригласил итальянца на встречу с «Зенитом». Его агент Тимур Гурцкая назвал ход некорректным, потому что Каррера к тому времени уже был в Москве.

    • Ранее специалист сказал, что приехал в Москву в качестве туриста.
    • Он завершил работу в октябре 2018 года после двух с половиной лет.
    • При нем команда выиграла РПЛ-2016/17 и Суперкубок-2017.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2019 00:31
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 марта 2019, 16:10

      Так "по приглашению " или как "турист"??? Впрочем,в нынешнем "Спартаке"всегда туристов дохрена.Не делай только резких телодвижений и заявлений,а то у Кононова и так уже всё вспотело...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 13 марта 2019, 14:46

      Будет здорово, если Массимо ответ согласием, но придёт не в ложу презика, а на фанатские трибуны.Смачно харкнет этим дельцам золотого тельца в лоснящиеся и заплывшие жиром рожи.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 13 марта 2019, 12:59

      Выиграет Спартак - ткнут Каррере,
      Выиграет Зенит - ткнут Кононову.... или Каррере.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +876

      movie > Дядя Серёжа 13 марта 2019, 13:39

      Короче, с вазелином быть каждому

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 марта 2019, 11:46

      Ажиотаж вокруг этого визита будет огромным.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 13 марта 2019, 10:16

      Посмотреть футбик рядом с презиком Спартака,думаю не откажет

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +85

      Gennadey > тёска 13 марта 2019, 12:10

      А я думаю откажет. Возможно будет присутствовать но не в президентской ложе.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry 13 марта 2019, 09:56

      поставили Карреру в неловкое положение с этим приглашением, ему вроде и отказать трудно и ответить согласием не хорошо, имея ввиду, что на тренерском посту - Кононов... корректен и адекватен, как всегда, мое уважение вам, мистер Каррера!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Shak71 13 марта 2019, 08:47

      Grazie, бл#дь!)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 13 марта 2019, 07:48

      А где собственно ответ? Такое ощущение, что наблюдаем какой то шпионский сериал, где мы сами должны обо всем догадаться.. Продолжение следует? )

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10451

      ivany4 13 марта 2019, 00:57

      Жаль, не известно, что же он ответил президенту...
      Видимо в итальянском таких крепких слов нет, а в русском он знает только одно, и то не особо емкое.))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ivany4 13 марта 2019, 08:30

      Послал на х*** и поехал к девочкам.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11