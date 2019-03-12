Агент Карреры: «Массимо не отреагирует на приглашение «Спартака». Не клуб пригласил его в Москву»

Агент Тимур Гурцкая, представляющий интересы Массимо Карреры, прокомментировал ситуацию с приглашением итальянца на матч «Спартак» – «Зенит».

«Мы понимаем, что «Спартак» быстро среагировал на ситуацию. Это некорректно. Так не приглашают. Человека из Италии нельзя пригласить, когда он уже находится в Москве.

Мне кажется, это просто подстройка под уже сложившуюся ситуацию. Лично мое мнение – как человека, который пригласил Массимо сюда, – такое: он прилетел в Москву к друзьям, а если пойдет на футбол, то с друзьями, и, конечно, никак не отреагирует на приглашение «Спартака» – потому что не «Спартак» его сюда приглашал.

Если бы клуб хотел его сюда пригласить и якобы вручить памятный подарок, то надо было отправить приглашение в Италию, оплатить билет хотя бы эконом-класса и номер в гостинице у стадиона.

Это можно было бы расценивать как приглашение. А подстроиться под ситуацию, когда вся Москва уже гудит, когда все болельщики уже взбудоражены его приездом, когда уже вышли новости о том, что Массимо уже в Москве – почему-то раньше, чем у пресс-службы клуба…

Считаю, что если тренера уважаешь, то так приглашать не будешь – а таким образом просто пытаешься сгладить ситуацию. Новая пресс-служба, а новое – это хорошо забытое старое, сейчас просто пытается себе висты набрать.

Мы категорически против такого подхода. Он приехал к нам – к своим друзьям. И я надеюсь, что он всю неделю проведет в нашем кругу и не отреагирует на это приглашение», – сказал Гурцкая.