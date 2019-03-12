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    Агент Карреры: «Массимо не отреагирует на приглашение «Спартака». Не клуб пригласил его в Москву»

    Агент Тимур Гурцкая, представляющий интересы Массимо Карреры, прокомментировал ситуацию с приглашением итальянца на матч «Спартак»«Зенит».

    «Мы понимаем, что «Спартак» быстро среагировал на ситуацию. Это некорректно. Так не приглашают. Человека из Италии нельзя пригласить, когда он уже находится в Москве.

    Мне кажется, это просто подстройка под уже сложившуюся ситуацию. Лично мое мнение – как человека, который пригласил Массимо сюда, – такое: он прилетел в Москву к друзьям, а если пойдет на футбол, то с друзьями, и, конечно, никак не отреагирует на приглашение «Спартака» – потому что не «Спартак» его сюда приглашал.

    Если бы клуб хотел его сюда пригласить и якобы вручить памятный подарок, то надо было отправить приглашение в Италию, оплатить билет хотя бы эконом-класса и номер в гостинице у стадиона.

    Это можно было бы расценивать как приглашение. А подстроиться под ситуацию, когда вся Москва уже гудит, когда все болельщики уже взбудоражены его приездом, когда уже вышли новости о том, что Массимо уже в Москве – почему-то раньше, чем у пресс-службы клуба…

    Считаю, что если тренера уважаешь, то так приглашать не будешь – а таким образом просто пытаешься сгладить ситуацию. Новая пресс-служба, а новое – это хорошо забытое старое, сейчас просто пытается себе висты набрать.

    Мы категорически против такого подхода. Он приехал к нам – к своим друзьям. И я надеюсь, что он всю неделю проведет в нашем кругу и не отреагирует на это приглашение», – сказал Гурцкая.

    • Каррера тренировал «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018.
    • При итальянце красно-белые выиграли РПЛ-2016/17 и Суперкубок-2017.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.03.2019 20:23
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 13 марта 2019, 06:21

      Что за ерунда? Т.е. если человек проходит мимо офиса бывшей работы и встречает бывших сослуживцев, которые начинают звать его на чашечку чая, он должен отказаться? Его должны были пригласить заранее и оплатить проезд на метро?

      3
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      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv 12 марта 2019, 21:36

      Ещё раз,убедился,что окружение у Массимо, недальновидные люди!обладая Русской речью, Каррера не допустил бы раскола в команде!много упырей видимо которые направляли его не туда

      3
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > moskowcity-petrv 12 марта 2019, 21:37

      Ну ты правильно написал,раньше,когда он был в Спартаке,вокруг него было много упырей(Глушаков,Ребров,Федун и т.д и т.п)

      4
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      ...
      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович > Татарин за ЦСКА 12 марта 2019, 21:47

      Согласен про упырей в виде штанголиза и жадного блин...Дуна )

      4
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Сергей Александрович 12 марта 2019, 23:13

      Во во

      2
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      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv 12 марта 2019, 21:31

      Сколько же бредятины! Тимур Гурцкая,что это за херь)? Что тебе не нравится полубаба?)понятно,что вы "друзья" пригласили Массимо!в Спартаке узнали, что Массимо приехал и естественно пригласили на матч с зенитом!а как им надо было поступать,Гурцкая тимура)))?мы его в Москву не приглашали гостиницу не оплачивали значит и на футбол не льзя звать?)и вообще,если вы друзья с Массимо могли бы и домой к себе пригласить,а не гостиницу...

      10
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > moskowcity-petrv 12 марта 2019, 21:36

      Как ты защищаешь Спартак,хотя понятно,что агент прав

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > moskowcity-petrv 12 марта 2019, 21:39

      Агент абсолютно прав.
      Подумай ещё раз.

      2
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      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > vka1970 12 марта 2019, 23:01

      Агент со своего видения может и прав , посмотрим как поступит Каррера - может и найдет компромиссное решение - например пойти на матч с друзьями , а в перерыв встретится с Командой ( как вариант ) .

      3
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > VVM1964 13 марта 2019, 00:23

      Или зайти на трибуну Фратрии.
      Представляешь какой это будет удар по физии Измайлова ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > vka1970 13 марта 2019, 00:31

      Как вариант , а что здесь такого - поблагодарить болельщиков за поддержку )))

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 12 марта 2019, 21:19

      Каррера летом будет тренировать Зенит

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > 3a zenit 12 марта 2019, 21:37

      Не смеши

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 12 марта 2019, 21:08

      Просто из Карреры пытаются сделать яблоко раздора. Не стоит всем поддаваться провокациям. Каррера- хороший человек, большое дело сделала для Спартака и его болельщиков, но это уже история. Не стоит оглядываться. А те, кто спикулируют этим, вводят смуту, что отрицательно действует на команду. Нужно уже отпустить эту тему и двигаться вперёд.

      4
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > sergeIKAZ 12 марта 2019, 23:03

      Все правильно , вот только яблоко раздора все еще в Спартаке (((

      3
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > gol_kak_sokol 12 марта 2019, 23:20

      Не мните себя профессором Преображенским - будьте скромнее )))

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 21:08

      Конечно приглашать надо официально. А здесь Каррера как частное лицо и будет себя вести по собственному усмотрению.

      7
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      Рейтинг: +55

      zlopixatel 12 марта 2019, 20:55

      Этого кавказца с девичьей фамилией, для себя я уже перенёс в камеди Клаб, к Червиченко. Читаю, чтобы поржать

      3
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 марта 2019, 20:54

      какой же ты правильный (ая) какая тебе куй разница откуда будет приглашение чё за обиды?

      6
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 12 марта 2019, 20:51

      нет приглашений для "супер" тренера вот он и приперся а вдруг назад возьмут

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > giluxa1963 12 марта 2019, 21:05

      Не плохо он жировал пару лет за счет голов Глушакова.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 марта 2019, 20:47

      Ну согласиться то конечно можно с этим агентом с девичьей фамилией.
      Спартак,на мой взгляд,не умеет ценить добро.Массимо многое сделал для КБ,а в ответ только плохое отношение.Нельзя так.

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