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    Матч «Спартака» и «Зенита» – огонь


    3.3
    Голосов: 4
    Сегодня, 19:35
    Лучше любого дерби.

    «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью, и главный победитель матча – болельщики, которым повезло посмотреть этот матч. Команды показали равный футбол с огромным количеством голевых моментов, интригой и эмоциями. Вот главное с этого матча:

    • Азмун много забивает за «Зенит», но появился и тревожный тренд – уже не в первом матче подряд иранец не может реализовать выходы один на один. Да, это и его заслуга, что моменты у него есть. Но их реализация – повод для беспокойства Сергея Семака.

    • Перед матчем все обсуждали визит Массимо Карреры в Москву. После матча «Локо» – «Краснодар» итальянец успел доехать до «Открытие Арены» и смотрел этот матч с трибуны. Несмотря на слухи о возможных провокациях, все прошло спокойно, а на стадионе прозвучала фирменная кричалка «A tutti avanti, Massimo Carrera».

    • «Зенит» выбрал очень необычный способ исполнять угловые. Команда ставила почти всех футболистов во вратарскую соперника, максимально затрудняя работу вратаря. Пока что это не принесло «Зениту» ни голов, ни опасных моментов.

    Война Глушакова с группой фанатов «Спартака», кажется, подходит к концу. Сегодня Денис забил важнейший гол за команду, и «Открытие Арена» громко прокричала его фамилию. Но был и неоднозначный момент: сразу после гола полузащитник повернулся спиной к трибунам и показал на свою фамилию. Для Глушакова все еще важно оказаться правым в этом конфликте.

    • Главные герои матча – южноамериканские новички обеих команд. В «Спартаке» Айртон мощно разрезал левый фланг, помогая команде и в обороне, и в атаке. В «Зените» Вильмар Барриос не только останавливал атаки «Спартака», но и забил важнейший гол. Это лишь пятый гол в карьере колумбийца, а в предыдущем клубе, «Бока Хуниорс», он тоже забил всего один.

    • Арбитр Владимир Москалев старался как можно меньше вмешиваться в игру. Команды требовали то удалять игроков соперника, то назначать пенальти, но Москалев все спорные ситуации трактовал максимально мягко. Наверное, это единственная правильная стратегия в матчах такого уровня и накала.

    • Матч вызвал такой ажиотаж в РПЛ, что упал сервер «Матч Премьер». Да, даже для тех, кто оплатил матч. Но без футбола мы все-таки не остались: «Зенит» организовал бесплатную трансляцию на своем сайте.

    Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

    Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Глушаков, 13; 1:1 – Барриос, 27.

    «Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Кутепов, Рассказов, Глушаков (Умяров, 85), Мельгарехо (Ломовицкий, 79), Зобнин, Ташаев (Глущенков, 73), Ханни, Адриано.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Ракицкий, Жирков, Смольников, Нобоа (Дриусси, 56), Кузяев, Барриос, Ригони (Оздоев, 87), Азмун (Шатов, 74), Дзюба.

    Предупреждения: Джикия, 34; Зобнин, 57; Глушаков, 61; Ханни, 86 – Смольников, 45; Азмун, 55; Барриос, 90+1.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру, Global Look Press, «Матч Премьер», Z+
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 4
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +60

      Alex76 4 минуты назад

      Не плохая игра Зенита за последнее время. Я думал будет хуже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      MasterAlPh 1 час назад

      Судья - главный виновник в этом матче! Он не назначил 100% пенальти на Дзюбе! И это очередной раз доказывает, что чиновники из Москвы ставят на игры со Спартаком очень слабых арбитров, которые допускают грубые, подлые ошибки! Эти ошибки отбирают очки у лидера Чемпионата ЗЕНИТА!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3444

      alp 1 час назад

      матч тв ваще непонятное мероприятие, не показать такой матч в прямом эфире, это надо быть конченным...

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +499

      ZAITZEFF2011 1 час назад

      запомнился только судья баран и крики футболистов.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Zubo 2 часа назад

      Поздравляю всех с хорошим футболом, матч неплохой, на уровне..

      4
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Хведя 2 часа назад

      По качеству игра - не огонь. Борьба была, а футбола не так уж много, в основном бодалово. Но от души.

      3
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