Матч «Спартака» и «Зенита» – огонь

Лучше любого дерби.

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью, и главный победитель матча – болельщики, которым повезло посмотреть этот матч. Команды показали равный футбол с огромным количеством голевых моментов, интригой и эмоциями. Вот главное с этого матча:

• Азмун много забивает за «Зенит», но появился и тревожный тренд – уже не в первом матче подряд иранец не может реализовать выходы один на один. Да, это и его заслуга, что моменты у него есть. Но их реализация – повод для беспокойства Сергея Семака.

• Перед матчем все обсуждали визит Массимо Карреры в Москву. После матча «Локо» – «Краснодар» итальянец успел доехать до «Открытие Арены» и смотрел этот матч с трибуны. Несмотря на слухи о возможных провокациях, все прошло спокойно, а на стадионе прозвучала фирменная кричалка «A tutti avanti, Massimo Carrera».

• «Зенит» выбрал очень необычный способ исполнять угловые. Команда ставила почти всех футболистов во вратарскую соперника, максимально затрудняя работу вратаря. Пока что это не принесло «Зениту» ни голов, ни опасных моментов.

• Война Глушакова с группой фанатов «Спартака», кажется, подходит к концу. Сегодня Денис забил важнейший гол за команду, и «Открытие Арена» громко прокричала его фамилию. Но был и неоднозначный момент: сразу после гола полузащитник повернулся спиной к трибунам и показал на свою фамилию. Для Глушакова все еще важно оказаться правым в этом конфликте.

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 17 марта 2019 г.

• Главные герои матча – южноамериканские новички обеих команд. В «Спартаке» Айртон мощно разрезал левый фланг, помогая команде и в обороне, и в атаке. В «Зените» Вильмар Барриос не только останавливал атаки «Спартака», но и забил важнейший гол. Это лишь пятый гол в карьере колумбийца, а в предыдущем клубе, «Бока Хуниорс», он тоже забил всего один.

• Арбитр Владимир Москалев старался как можно меньше вмешиваться в игру. Команды требовали то удалять игроков соперника, то назначать пенальти, но Москалев все спорные ситуации трактовал максимально мягко. Наверное, это единственная правильная стратегия в матчах такого уровня и накала.

• Матч вызвал такой ажиотаж в РПЛ, что упал сервер «Матч Премьер». Да, даже для тех, кто оплатил матч. Но без футбола мы все-таки не остались: «Зенит» организовал бесплатную трансляцию на своем сайте.

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 17 марта 2019 г.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Глушаков, 13; 1:1 – Барриос, 27.

«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Кутепов, Рассказов, Глушаков (Умяров, 85), Мельгарехо (Ломовицкий, 79), Зобнин, Ташаев (Глущенков, 73), Ханни, Адриано.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Ракицкий, Жирков, Смольников, Нобоа (Дриусси, 56), Кузяев, Барриос, Ригони (Оздоев, 87), Азмун (Шатов, 74), Дзюба.

Предупреждения: Джикия, 34; Зобнин, 57; Глушаков, 61; Ханни, 86 – Смольников, 45; Азмун, 55; Барриос, 90+1.