«Оренбург»: «У нас вряд ли хватит бюджета, чтобы позволить себе такого тренера, как Каррера»

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин назвал слухами информацию о возможном назначении Массимо Карреры на пост главного тренера команды.

– Подумайте сами, возможно такое или нет? У нас вряд ли хватит бюджета, чтобы позволить себе такого тренера, как Каррера.

– Значит, это только слухи?

– Конечно. Такое нереально. Тем более, Федотов у нас работает. Разве он проваливает сезон?