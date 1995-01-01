«Оренбург»: «У нас вряд ли хватит бюджета, чтобы позволить себе такого тренера, как Каррера»

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин назвал слухами информацию о возможном назначении Массимо Карреры на пост главного тренера команды.
– Подумайте сами, возможно такое или нет? У нас вряд ли хватит бюджета, чтобы позволить себе такого тренера, как Каррера.
– Значит, это только слухи?
– Конечно. Такое нереально. Тем более, Федотов у нас работает. Разве он проваливает сезон?
- С августа 2016 по октябрь 2018 года итальянский специалист возглавлял «Спартак», выиграв с ним РПЛ и Суперкубок России.
- После 17-ти туров «Оренбург» набрал 22 очка и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице.