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    «Оренбург»: «У нас вряд ли хватит бюджета, чтобы позволить себе такого тренера, как Каррера»

    Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин назвал слухами информацию о возможном назначении Массимо Карреры на пост главного тренера команды.

    – Подумайте сами, возможно такое или нет? У нас вряд ли хватит бюджета, чтобы позволить себе такого тренера, как Каррера.

    – Значит, это только слухи?

    – Конечно. Такое нереально. Тем более, Федотов у нас работает. Разве он проваливает сезон?

    • С августа 2016 по октябрь 2018 года итальянский специалист возглавлял «Спартак», выиграв с ним РПЛ и Суперкубок России.
    • После 17-ти туров «Оренбург» набрал 22 очка и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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