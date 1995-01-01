«Мутко против»: агент Карреры заплатил «Фратрии» за кричалки против Федуна на матче с «Зенитом»

Куя страсти!!!Аж сразу хочется посмотреть на то,что тут написано)))
Удачи ОМОНу на стадионе,раз такие вести передают.
Телеграм-канал «Мутко против» сообщил о ситуации среди болельщиков «Спартака» перед матчем с «Зенитом».
«Матч станет серьезным испытанием для службы безопасности красно-белых. И вряд ли сегодня удастся обойтись без провокаций на спартаковской трибуне.
Дело в том, что за несколько дней до матча в Москве состоялась встреча Массимо Карреры и нескольких человек из «Фратрии». На встрече также присутствовал футбольный агент Тимур Гурцкая по кличке «Бегемот».
По данным сотрудников полиции, Гурцкая передал деньги одному из руководителей «Фратрии» за продолжение «зарядов» в поддержку Массимо и против руководства «Спартака».
Теперь в МВД опасаются, что раскол среди фанатов (поддерживающих Карреру и тех, кто устал от этих «зарядов») может в скором времени привести к столкновению на трибунах. Присутствие Карреры на матче с «Зенитом» может стать катализатором проблемы.
С утра сотрудники полиции нагрянули домой сразу к нескольким фанатам «Спартака». Позже они были доставлены в отделы, где с ними была проведена беседа о не допустимости фанатских драк в Москве и, тем более, на стадионах», – говорится в заметке.
- Красно-белые примут петербургский клуб сегодня. Начало – в 19:00 мск.
- Ранее «Спартак» пригласил экс-главного тренера Карреру на встречу.
- Гурцкая назвал ход некорректным, потому что итальянец к тому моменту уже прилетел в Москву.