«Мутко против»: агент Карреры заплатил «Фратрии» за кричалки против Федуна на матче с «Зенитом»

Телеграм-канал «Мутко против» сообщил о ситуации среди болельщиков «Спартака» перед матчем с «Зенитом».

«Матч станет серьезным испытанием для службы безопасности красно-белых. И вряд ли сегодня удастся обойтись без провокаций на спартаковской трибуне.

Дело в том, что за несколько дней до матча в Москве состоялась встреча Массимо Карреры и нескольких человек из «Фратрии». На встрече также присутствовал футбольный агент Тимур Гурцкая по кличке «Бегемот».

По данным сотрудников полиции, Гурцкая передал деньги одному из руководителей «Фратрии» за продолжение «зарядов» в поддержку Массимо и против руководства «Спартака».

Теперь в МВД опасаются, что раскол среди фанатов (поддерживающих Карреру и тех, кто устал от этих «зарядов») может в скором времени привести к столкновению на трибунах. Присутствие Карреры на матче с «Зенитом» может стать катализатором проблемы.

С утра сотрудники полиции нагрянули домой сразу к нескольким фанатам «Спартака». Позже они были доставлены в отделы, где с ними была проведена беседа о не допустимости фанатских драк в Москве и, тем более, на стадионах», – говорится в заметке.