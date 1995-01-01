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    «Мутко против»: агент Карреры заплатил «Фратрии» за кричалки против Федуна на матче с «Зенитом»

    Телеграм-канал «Мутко против» сообщил о ситуации среди болельщиков «Спартака» перед матчем с «Зенитом».

    «Матч станет серьезным испытанием для службы безопасности красно-белых. И вряд ли сегодня удастся обойтись без провокаций на спартаковской трибуне.

    Дело в том, что за несколько дней до матча в Москве состоялась встреча Массимо Карреры и нескольких человек из «Фратрии». На встрече также присутствовал футбольный агент Тимур Гурцкая по кличке «Бегемот».

    По данным сотрудников полиции, Гурцкая передал деньги одному из руководителей «Фратрии» за продолжение «зарядов» в поддержку Массимо и против руководства «Спартака».

    Теперь в МВД опасаются, что раскол среди фанатов (поддерживающих Карреру и тех, кто устал от этих «зарядов») может в скором времени привести к столкновению на трибунах. Присутствие Карреры на матче с «Зенитом» может стать катализатором проблемы.

    С утра сотрудники полиции нагрянули домой сразу к нескольким фанатам «Спартака». Позже они были доставлены в отделы, где с ними была проведена беседа о не допустимости фанатских драк в Москве и, тем более, на стадионах», – говорится в заметке.

    • Красно-белые примут петербургский клуб сегодня. Начало – в 19:00 мск.
    • Ранее «Спартак» пригласил экс-главного тренера Карреру на встречу.
    • Гурцкая назвал ход некорректным, потому что итальянец к тому моменту уже прилетел в Москву.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 13:16
    Комментарии20
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      Рейтинг: +7077

      Татарин за ЦСКА 4 часа назад

      Куя страсти!!!Аж сразу хочется посмотреть на то,что тут написано)))
      Удачи ОМОНу на стадионе,раз такие вести передают.

      1
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      Рейтинг: +3544

      vka1970 6 часов назад

      Видео есть ? А аудио ? С поличным на месте хоть кого нибудь взяли ?
      Тогда господа открываем конкурс на тему: сколько Измайлов заплатил агентам телеграм - канала "Мутко против" ? Так будет более правдоподобно, учитывая, что Каррера ни разу не влип так с пустопорожними обвинениями как тот же рупор Измайлова, Егоров или Аланазаров.

      1
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      Рейтинг: +15891

      oyabun 7 часов назад

      Скатились до уровня желтой бульварной прессы. Всякую ерунду постите.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +8203

      slavutiq70 7 часов назад

      Бред,,,,Журналюги первые нагнетатели обстановки,,,,печатают с больной головы взятую новость,,,

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2105

      мы_не_рабы 7 часов назад

      Можно подумать что до этого матча не было "зарядов" против руководства клуба и членов ОПГ "Ромашка"? Ау! Телеграмм-канал! Отстали от жизни или упали откуда-то! Вообщем когда нечего сказать - говори про Спартак !

      4
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      Рейтинг: +407

      Genz 8 часов назад

      Сегодня Дзюба и Азмун забьют на пару , Спартак ответит одним, это гол Адриано. Без Зе Луиша проиграют

      1
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      Рейтинг: +407

      Genz 8 часов назад

      Мутко против наговаривает на Гурцкая , чтобы спровоцировать конфликт с Федуном. ВВидимо Мутко против нарывается чтобы ему натянуть по полной

      2
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      Рейтинг: +2041

      Gek Dement 8 часов назад

      пусть заинтересованные организации занимаются чем хотят, предлагаю обыкновенным болельщикам сегодня просто посмотреть хороший футбол, без всей этой околофутбольной Санта Барбары.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1878

      a_who 8 часов назад

      piz деж похоже !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18490

      gol_kak_sokol 8 часов назад

      Не верю. Отморозкам не надо платить за то, что они и так делают с удовольствием.

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