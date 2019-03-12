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    «Спартак» пригласил Карреру на игру с «Зенитом»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера посетит матч 20-го тура РПЛ с «Зенитом».

    Сегодня московский клуб пригласил специалиста, который находится в Москве, на игру против петербуржцев.

    «Итальянского специалиста и его семью ждут места в президентской ложе «Открытие Арены» и памятный подарок от клуба.

    Добро пожаловать, Массимо!» – говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
    • Под его руководством москвичи выиграли чемпионат России спустя 16 лет и впервые в истории завоевали Суперкубок России.
    • Новость об отставке специалиста на сайте клуба сопровождалась фотографией «Открытие Арены».
    • Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 17 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    12.03.2019 18:42
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    Комментарии36
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    • ...
      Рейтинг: +10451

      ivany4 13 марта 2019, 00:59

      Видимо за счет Массимо решили поднять посещаемость стадиона.))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      LIWER RW 12 марта 2019, 22:57

      Каррера на стадионе - это было бы офигенно! Только не по приглашению тех, кто его убрал и не в президентскую ложу, там место для других рож. Готов скинуться на билет в VIP сектор для Массимо.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya > LIWER RW 13 марта 2019, 16:56

      Я готова отдать свой билет для Карреры.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 12 марта 2019, 21:45

      Не верится как то.
      Сначала убирают, так как не подходил по своим человеческим качествам и не давал играть в основе людям, желающим попасть туда не по спортивному принципу, а теперь ковровую дорожку стелят ?
      Не верю.Слишком это упрощённо.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > vka1970 12 марта 2019, 23:54

      Пытаются лизнуть фанам...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 > ufos73 13 марта 2019, 00:21

      Так и есть.
      неожиданно стало ясно, что на трибунах становится пусто ......

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 марта 2019, 20:45

      может его присуствие и аура поможет Спартаку показать хорошую игру и победить

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Полная Канистра 12 марта 2019, 23:53

      Скорее, пл привычке, на него свалят поражение

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 12 марта 2019, 20:29

      Если не придет, на его место поставят фотографию стадиона!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 12 марта 2019, 20:23

      На фоне футбольных новостей из Мадрида, где-то приуныл Кононов.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 12 марта 2019, 20:12

      Что мешает Каррере вернуться на бровку поля ? Невнятная игра Спартака с зеней и это может стать явью, не из праздного же любопытства он придет.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3120

      erma > silver29 12 марта 2019, 20:20

      Факт, что не случайно.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 20:08

      Каррера не посторонний человек. Правильное решение руководства.

      12
      Ответить
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 12 марта 2019, 20:45

      Саш, Спартак - это твоя тема. Какие думки по поводу визита?
      Ну в самом же деле ,не на игру ведь приехал,сишком упрощенно...
      Это ,как ужин в ресторане...Дела сделали ,можно и отдохнуть..

      3
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > alex1951 13 марта 2019, 00:12

      А может Зенит пригласил)))

      1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > petrucho-spb 13 марта 2019, 07:15

      То есть ,я наблюдаю здесь намек,добрым молодцам урок...
      Чао,Каррера!
      Арривидерчи,Семак
      )))))))))))))))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > alex1951 13 марта 2019, 07:54

      Дыма без огня не бывает))))).Закулисные игры ведут не спроста).Конечно, если Богданович чемп возьмет ему всё спишут. Но такая схема игры не для Зенита. Её уже все читают.
      Хотя сейчас уровень команд упал и её нет ни у кого,разве что Краснодар показывает интересную игру, но исполнение тоже хромает.
      Чисто моё мнение и америку не открыл)))

      1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > petrucho-spb 13 марта 2019, 08:29

      Постараюсь очень коротко. У каждого тренера свой стиль. Скажем пришел он в Зеню. И что? Будет клонировать в Питере Спартак? Возможно это мой бред...и мужик просто приехал оттянуться....но в Россия ,была бы не Россия,если б не было окутано мраком)))

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 13 марта 2019, 10:58

      Саш,привет. Помощь нужна. Олег уехал. Прошу тебя.
      У меня пропала красный значок оповещения ,как восстановить?
      Впервые такая фигня..

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 13 марта 2019, 11:24

      Леш привет! О каком значке ты говоришь? Может там где идут уведомления? Может связано с рекламным блоком? Я к сожалению тоже не очень разбираюсь.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 13 марта 2019, 11:38

      Вряд ли Каррера будет вступать в переговоры со Спартаком. Отношения с руководством Спартака у него у него просто неприемлемые. При его увольнении все были настроены против него. И опять же он приехал с частным визитом. Если бы он был сильно нужен ,могли бы отправить ему официальное приглашение. Сам Каррера вряд ли будет стучаться в дверь.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 13 марта 2019, 12:43

      колокольчик.на нем появ ляется красный значок с цифрой указывающий кол-во оповещений.
      написал вчера на Бомбу (админ.ресурс) в ответ тишина..не могу понять...ты не знаешь ,может из твоих,кто помоложе нас в курсе? это же не комп перелопачивать...

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 13 марта 2019, 13:01

      К сожалению не знаю Леш. Знакомых тоже нет ,кто разбирается в компьютерах.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > alex1951 13 марта 2019, 20:49

      не боись одно время была такая херня с этим колокольчиком жалоб до фига было на админ тоже в молчалку играли потом всё на место вошло сам не пытайся что то делать с компом это их прогеротива на данный момент и у меня не звенит колокол

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Полная Канистра 13 марта 2019, 21:44

      благодарствую...
      кстати кроме перезагрузки ничего не предпринимал...

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > alex1951 13 марта 2019, 21:48

      всё правильно сделал

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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 12 марта 2019, 20:05

      хотят чтоб народу побольше пришло, хотя хорошего по игре не стоит ждать

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      Рейтинг: +3120

      erma > МЯСО87 12 марта 2019, 20:21

      Все правильно. С другой стороны на миру и смерть красна.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 марта 2019, 19:29

      Это по - нашему и гостеприимно. Пригласить на принципиальную игру в качестве почётного гостя вместе с семьёй.

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