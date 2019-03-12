«Спартак» пригласил Карреру на игру с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера посетит матч 20-го тура РПЛ с «Зенитом».

Сегодня московский клуб пригласил специалиста, который находится в Москве, на игру против петербуржцев.

«Итальянского специалиста и его семью ждут места в президентской ложе «Открытие Арены» и памятный подарок от клуба.

Добро пожаловать, Массимо!» – говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.