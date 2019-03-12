«Спартак» пригласил Карреру на игру с «Зенитом»

Видимо за счет Массимо решили поднять посещаемость стадиона.))
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера посетит матч 20-го тура РПЛ с «Зенитом».
Сегодня московский клуб пригласил специалиста, который находится в Москве, на игру против петербуржцев.
«Итальянского специалиста и его семью ждут места в президентской ложе «Открытие Арены» и памятный подарок от клуба.
Добро пожаловать, Массимо!» – говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.
- Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
- Под его руководством москвичи выиграли чемпионат России спустя 16 лет и впервые в истории завоевали Суперкубок России.
- Новость об отставке специалиста на сайте клуба сопровождалась фотографией «Открытие Арены».
- Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 17 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.