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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
19:05
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
1
18:50
Владелец «Челси»: «Сегодня мы победим «Реал» со счетом 3:0»
4
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
1
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
1
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19:40
Сперцян прокомментировал интерес из Европы
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19:09
В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов
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18:59
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МИД России запретил въезд в страну двум канадским фигуристкам
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
1
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
5
17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
3
17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
3
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
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17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
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«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
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16:42
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16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
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16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
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15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
1
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
3
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
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14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
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В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
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Стефано Пиоли - статьи
Тренер
Имя
Стефано
Фамилия
Пиоли
Команда
Милан
Гражданство
Италия
Дата рождения
19 октября 1965
Статистика
Новости
Статьи
24.11.2019 12:12
Главный форвард Бразилии совсем не Неймар – а парень, который однажды провалился в Италии и сел на диету
Габигол помог «Фламенго» выиграть Кубок Либертадорес.
5
08.10.2019 12:40
У «Милана» снова все плохо. Игра хромает, руководство думает о новом тренере
Но даже в этой ситуации главная цель боссов – прибыль.
4
14.01.2019 11:43
Егоров говорит, что «Интер» должен продать Икарди. Нет, он не сошел с ума
Сейчас все объяснит.
10
21.12.2018 12:16
Самая перспективная команда Европы пока что разочаровывает
Главная причина – не очень сильный тренер.
4
23.09.2018 11:50
Новая звезда Италии подражает отцу и празднует гол с братом-болбоем
Вы точно полюбите этого парня.
13
18.05.2017 12:00
«Вы не заслуживаете нашей поддержки». Почему «Интер» ужасен
Болельщики уходят с трибун во время матчей, а новое руководство «Интера» не понимает, как управлять клубом. «Бомбардир» рассказывает, почему миланская команда выдала худшую серию без побед с 80-х годов прошлого века и превратилась в посмешище.
6
12.03.2017 20:00
Сумасшествие в Италии: «Интер» отгрузил семь мячей в ворота «Аталанты» (ВИДЕО)
Серия A уже давно превратилась из скучного и тягомотного шоу в зрелище с большим количеством голом и ярких бомбардиров. Очередное тому доказательство – сегодняшняя игра «Интера» и «Аталанты», где было забито восемь голов.
2
05.02.2017 10:00
«Делаю свою работу и не думаю о Симеоне». Как Пиоли возвращает «Интеру» характер топ-клуба
Расставание с Жозе Моуринью стало проклятием для «Интера». Недавний чемпион быстро стал в Италии середняком. Назначив третьего главного тренера за сезон, клуб по-прежнему ищет себя. Николай Живоглядов рассказывает, как Стефано Пиоли возвращает «Интер» в Лигу чемпионов.
5
20.11.2016 15:30
Пять причин, почему возрождение «Интера» неизбежно
В «Интере» многие успели разочароваться. Команда совершает странные трансферы, меняет тренеров, но по-прежнему не может добиться результата. «Бомбардир» рассказывает, почему «Интер» скоро снова начнут называть великим.
4
08.11.2016 21:00
В Мексике был убит судья. Луис Суарес продлит контракт с «Барселоной». Дайджест событий дня
Роман Зозуля выразил недоумение тем, что российские музыканты собирают полные залы в Украине. Бастиан Швайнштайгер все-таки покинет «Манчестер Юнайтед». Луис Суарес продолжит выступать за «Барселону».
6
01.12.2015 14:10
Какого тренера пора увольнять. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Тренер «Валенсии» Нуну Эшпириту Санту ушел в отставку. Продолжают набирать ход слухи о скором увольнении из «Ромы» Руди Гарсии. «Бомбардир» предлагает своим читателям выбрать наставников, которые должны покинуть свой пост прямо сейчас.
11
08.11.2015 11:00
«Рома» - «Лацио», «Арсенал» - «Тоттенхэм», «Локомотив» - «Зенит» и другие суперматчи воскресенья
Жаркое противостояние «Ромы» и «Лацио» ждет зрителей в Риме. Рурское дерби порадует зрелищем любителей Бундеслиги. «Бомбардир» анонсирует главные матчи уик-энда, давая собственный прогноз и позволяя своим читателям высказать мнение об исходе встреч.
1
21.09.2015 15:10
Уже не шутки за 300. Главные события 4-го тура итальянской Серии А
«Интер» укрепляется на первом месте, «Ювентус» одерживает первую победу, Франческо Тотти доказывает свое величие. «Бомбардир» следил за всеми событиями чемпионата Италии и выделил среди них самые главные и интересные.
19.09.2015 09:05
«Челси» - «Арсенал», «Наполи» - «Лацио», «Боруссия» - «Байер» и другие суперматчи выходных
«Челси» постарается вырулить из крутого пике. «Марсель» и «Лион» проведут первый топ-матч с начала французского сезона. «Бомбардир» рассказывает о главном, что подарит нам предстоящий футбольный уик-энд.
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