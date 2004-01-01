У «Милана» снова все плохо. Игра хромает, руководство думает о новом тренере

Но даже в этой ситуации главная цель боссов – прибыль.

Джампаоло в конце июня: «Я не настолько самодоволен, чтобы сравнивать себя с «Миланом» прошлого, но тот футбол должен стать нашей целью. Мы должны играть в завораживающий футбол и побеждать благодаря такому подходу».

«Милан» в начале октября: 3 победы, 4 поражения и всего лишь десятое место в таблице Серии А после семи туров. История с перезагрузкой при перспективном тренере осталась мифом. «Милан» снова втянуло в очередную петлю затянувшегося кризиса.

Игра действительно стала хуже?

Аргумент Джампаоло про завораживающий футбол сыграл против него. В семи матчах «Милан» забил всего лишь шесть мячей – это один из худших показателей в Серии А. Столько же забили «Верона» и «СПАЛ», меньше – «Удинезе» (3) и «Сампдория» (4).

Главные претензии к «Милану» и Джампаоло:

• Слабо реализован атакующий потенциал. Здесь вопрос к Джампаоло, который, к примеру, не доверяет Анте Ребичу – за 3 матча он сыграл всего лишь 63 минуты. Хотя в прошлом сезоне в Бундеслиге он показывал отличные результаты в атаке: забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи.

• У «Милана» очень слабое взаимодействие между средней линией и атакой. По данным Opta, до нападающих доходит лишь 60% передач от центральных полузащитников.

• У «Милана» проблема с обороной. 9 пропущенных мячей в семи турах – это слишком много. Но Джампаоло считает, что схема с четырьмя защитниками идеальна для команды.

• «Милан» научился действовать узко в обороне, что помогает смещать атаки соперника на фланги. Пример – матч с «Дженоа».

Проблема в том, что такая тема работает только против не очень сильных соперников. Команды посильнее прессингом выдавливают из игры «Милана» смысл и навязывают свой футбол.

• «Милан» так и не научился играть против команд, выступающих с «автобусом». С «Удинезе» было 0 голов, с «Брешией» – всего 1 гол, с «Вероной» – тоже 1.

Дошло до того, что Джампаоло после матча с «Вероной» сказал: «Сложно взломать команду, которая защищается вдесятером около своих ворот. «Верона» показала настоящую оборонительную игру, а мы постоянно оказывали давление. Мы не сделали это идеально».

Сейчас терпение руководства заканчивается (если еще не закончилось совсем). Но Джампаоло действительно прав, когда просит побольше времени для реализации идей. В Генуе он построил очень симпатичную «Сампдорию», но изначально получалось тоже не очень. В октябре в дебютном сезоне в «Сампе» у него было всего две победы в чемпионате Италии. Сейчас ситуация в плане набранных очков даже лучше. Хотя это все равно не спасает его.

Что не так с руководством «Милана»?

«Милан» все еще приглашает бывших звезд на руководящие должности. Мальдини – технический директор, Бобан – еще один директор (руководитель футбольного отдела).

Ладно хоть важную должность генерального директора доверили человеку с опытом – Ивану Газидису. Раньше Газидис работал в «Арсенале», теперь по старым связям приглашает Венгера в «Милан».

Руководство вроде бы доверяет Джампаоло, но в стрессовых ситуациях действует на эмоциях. Сейчас, когда стало окончательно понятно, что «Милан» столкнулся с серьезными трудностями в плане игры, боссы ищут замену тренеру. Спустя три месяца после назначения, будем объективны: за столь короткий срок не каждому удается поставить хороший футбол. Тем более это маловероятно в «Милане», где куча важнейших игроков (Бонавентура, Родригес, Чалхоноглу) сильно потеряли в форме.

Пока итальянская пресса называет два варианта.

Первый – Лучано Спаллетти. Правда у него есть действующий контракт с «Интером», который будет длиться еще два года. Спаллетти хочет неустойку в 5 миллионов евро за расторжение, «Интер» не согласен на такие условия.

Второй – Стефано Пиоли. Есть две проблемы для «Милана»: а) За него придется побороться с «Сампдорией»; б) В последних двух клубах (в «Интере» и «Фиорентине») Пиоли провалился. Так что его назначение можно спокойно назвать риском.

Проблема «Милана» заложена глубже – во владельцах. Они думают только о деньгах

Два примера развития клубов, когда в распоряжение прилетают большие деньги. «Интер», когда боссы составили четкий план развития, пригласили топового тренера и классных футболистов. Они мечтают о трофеях и параллельно задумываются над тем, как получить как можно больше прибыли из проекта.

Второй пример – «Милан». Недавно Мальдини дал интервью Financial Times, в котором отлично рассказал о целях своего руководства. Их главное желание – увеличить прибыль, вывести проект в плюс и только потом задуматься о достижении каких-то успехов на поле.

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Из всех последних тренеров «Милана» (Гаттузо,Брокки, Индзаги, Зеедорф) Джапаоло – один из самых сильных и прошаренных (вместе с Михайловичем и Монтеллой). Проблема в том, что в «Милане» часто действуют, руководствуясь эмоциями. Поэтому у Джампаоло, скорее всего, и не будет времени, чтобы реализовать в клубе все свои замыслы.

Еще одна плохая новость, но уже для Джампаоло – подпорченная репутация. В Италии он уже не поработает в этом сезоне (Федерация запрещает работать с двумя клубами за сезон), поэтому придется искать место где-нибудь за границей. Либо до лета устраиваться экспертом на итальянское ТВ.

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