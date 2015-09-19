«Челси» - «Арсенал», «Наполи» - «Лацио», «Боруссия» - «Байер» и другие суперматчи выходных

«Челси» постарается вырулить из крутого пике. «Марсель» и «Лион» проведут первый топ-матч с начала французского сезона. «Бомбардир» рассказывает о главном, что подарит нам предстоящий футбольный уик-энд.

«Челси» постарается вырулить из крутого пике. «Марсель» и «Лион» проведут первый топ-матч с начала французского сезона. Динамовская молодежь должна реабилитироваться перед своими фанатами. «Бомбардир» рассказывает о главном, что подарит нам предстоящий футбольный уик-энд.

Россия

18 сентября 19:00 Ростов – Анжи

19 сентября 16:00 Терек – Уфа

19 сентября 19:00 Кубань – Спартак

20 сентября 13:30 Мордовия – ЦСКА

20 сентября 17:00 Зенит – Амкар

20 сентября 19:30 Локомотив – Крылья Советов

21 сентября 16:30 Урал – Краснодар

21 сентября 19:00 Динамо – Рубин

«Рубин» уволил тренера, «Динамо» бездарно и продолжает наигрывать молодежь. Казалось бы, что здесь такого примечательного? Обе команды находятся далеко от своей лучшей формы, но в ближайшие выходные обязательно соберутся. Пора уже начинать играть в футбол! Динамовской молодежи нужно доказать своим болельщикам, что запал команды еще не иссяк. Разгромное поражение от «Краснодара» в предыдущем туре больно ударило по амбициям москвичей. Вся эйфория спала и теперь понятно: нынешнее «Динамо» не способно на одном дыхании бодро идти по дистанции. Но может подопечные Кобелева докажут обратное? «Рубин», отправивший в отставку Рината Билялетдинова, идеально подходит на роль раздражителя.

Из других матчей выделим противостояние «Мордовии» и ЦСКА. Вице-чемпион сначала упустил шанс убежать вперед в таблице, пропустив от «Зенита» на 88-й минуте, а затем проиграл матч в Лиге чемпионов. Леониду Слуцкому нужно возвращать свой коллектив на победные рельсы. Соперники не дремлют и вот-вот готовы настичь своих московских оппонентов. Рекомендуем к просмотру и встречу «Урала» против «Краснодара». Обе команды готовы к тому, чтобы показать яркий футбол. А Александр Ерохин (за ним следите персонально) получит шанс сделать себе еще одну хорошую рекламу.

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Англия

19 сентября 14:45 Челси – Арсенал

19 сентября 17:00 Астон Вилла – Вест Бромвич

19 сентября 17:00 Борнмут – Сандерленд

19 сентября 17:00 Ньюкасл – Уотфорд

19 сентября 17:00 Сток Сити – Лестер

19 сентября 17:00 Суонси – Эвертон

19 сентября 19:30 Манчестер Сити – Вест Хэм

20 сентября 15:30 Тоттенхэм – Кристал Пэлас

20 сентября 18:00 Ливерпуль – Норвич

20 сентября 18:00 Саутгемптон – Манчестер Юнайтед

Лондонский «Челси» порадовал своих поклонников в Лиге чемпионов. «Маккаби» был уверенно бит со счетом 4:0, но беды все равно избежать не удалось. Педро и Виллиан пропустят предстоящую встречу с «Арсеналом» из-за повреждений. С тем самым «Арсеналом», который просто «покорил» собственных болельщиков провальным выступлением в матче с загребским «Динамо». «Я хочу, чтобы «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» проигрывали в чемпионате, но лучше выступали в Лиге чемпионов», - Жозе Моуринью не упустил случая лишний раз напомнить о своем существовании. Посмотрим, удастся ли его «Челси» нанести «Арсеналу» второе поражение в сезоне. Пока у команды Венгера дела в Премьер-лиге идут неплохо, в отличие от оппонентов из «синей» части Лондона.

Не стоит забывать и про манчестерские коллективы. Чудовищное выступление на европейское арене должно сыграть на самолюбии обоих грандов из Манчестера. «Сити» придется лишний раз доказывать свое могущество в игре с «Вест Хэмом». Не забывайте, что подопечные Билича очень любят болезненно жалить и обыгрывать фаворитов! «Манчестер Юнайтеду» же предстоит испытание в матче «Саутгемптоном», который пока сам не понимает, во что хочет играть. Быть может, поймет уже в эти выходные.

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Германия

18 сентября 21:30 Майнц – Хоффенхайм

19 сентября 16:30 Вольфсбург – Герта

19 сентября 16:30 Гамбург – Айнтрахт

19 сентября 16:30 Вердер – Ингольштадт

19 сентября 16:30 Кельн – Боруссия Менхенгладбах

19 сентября 16:30 Дармштадт – Бавария

20 сентября 16:30 Штуттгарт – Шальке

20 сентября 18:30 Боруссия Дортмунд – Байер

20 сентября 18:30 Аугсбург – Ганновер

«Шмелиная» сказка должна продолжаться! Дортмундская «Боруссия» уверенно начала сезон, показав свою силу на командах второго десятка. Теперь пришло время брать новую высоту. Леверкузенский «Байер» пока выступает хоть и не слишком успешно, но выглядит способным оказать дортмундцам необходимое сопротивление. Главную победу тренер «аптекарей» Рогер Шмидт одержал в межсезонье, когда все-таки переманил к себе в команду Кевина Кампля. Год назад «Боруссия» увела этого полузащитника прямо из-под носа у «Байера», а теперь пришло время Леверкузена наконец-то сказать свое слово. Скажется ли это на ходе предстоящего матча? Утверждать сложно. Но смотреть за этим обязательно надо. Первая проверка и настоящее испытание для «Боруссии» вот-вот начнется!

Искушенным любителям Бундеслиги стоит понаблюдать за встречей «Хоффенхайма» и «Майнца». Обе команды еще не полностью продемонстрировали свои умения, набирают форму, однако чем-то точно способны удивить. Обратите внимание и на «Шальке». Так уж задумано, что именно в этой команде сейчас собрана перспективная немецкая молодежь. Через два-три года эти парни будут покорять Европу! Начинайте следить за ними уже сейчас.

Испания

18 сентября 21:30 Хетафе – Малага

19 сентября 17:00 Реал – Гранада

19 сентября 19:15 Валенсия – Бетис

19 сентября 21:30 Эйбар – Атлетико Мадрид

19 сентября 23:00 Реал Сосьедад – Эспаньол

20 сентября 13:00 Севилья – Сельта

20 сентября 17:00 Депортиво – Спортинг Хихон

20 сентября 19:15 Вильярреал – Атлетик Бильбао

20 сентября 21:30 Лас-Пальмас – Райо Вальекано

20 сентября 21:30 Барселона – Леванте

«Желтая субмарина» в нынешнем сезоне пока плывет только вперед. «Вильярреал», за которым вся Россия следила весь прошлый футбольный год, постепенно набирает обороты. Дениса Черышева там уже нет, но и без него команда рвется к вершине турнирной таблицы. Роберто Сольдадо – новый кумир болельщиков «Вильярреала». С уходом Черышева и Вьетто фанаты не знали, что приготовит им судьба. А приготовила она им вполне приличное блюдо! Сольдадо, два года просидевший на скамейке в «Тоттенхэме», навыков не растерял и всерьез настроен вырваться в лучшие бомбардиры Примеры. «Атлетик Бильбао» - прекрасный соперник, который играет сам и при этом дает играть другим. Баски уже хлопнули «Барселону» в Суперкубке, потом притормозили, но им же никто не мешает снова начать показывать яркий футбол и побеждать.

Не нравятся «Вильярреал» и «Атлетик Бильбао»? Рекомендуем посмотреть на «Севилью»! Подопечные Эмери в начале чемпионата игрой в обороне не впечатляют, поэтому в матче с «Сельтой» следует ожидать много забитых мячей с обеих сторон. И на Евгения Коноплянку лишний раз полюбоваться можно. В Лиге чемпионов он всего за несколько минут умудрился сотворить шедевр.

Италия

19 сентября 19:00 Удинезе – Эмполи

19 сентября 21:45 Милан – Палермо

20 сентября 13:30 Кьево – Интер

20 сентября 16:00 Аталанта – Верона

20 сентября 16:00 Болонья – Фрозиноне

20 сентября 16:00 Дженоа – Ювентус

20 сентября 16:00 Рома – Сассуоло

20 сентября 16:00 Торино – Сампдория

20 сентября 19:00 Карпи – Фиорентина

20 сентября 21:45 Наполи – Лацио

Привет из Италии нам шлют «Наполи» и «Лацио». В последнем туре предыдущего сезона эти команды оспаривали последнюю путевку в Лигу чемпионов. Тогда уверенную победу одержал «Лацио», а игру «Наполи» испортил ужасно исполненный Гонсало Игуаином пенальти. Теперь дела обстоят немножко по-другому. В «Наполи» избавились от Бенитеса, назначив на пост тренера бывшего наставника «Эмполи» Сарри. Команда при нем еще ищет свою игру, но уже выступает значительно ярче и интереснее. «Лацио», напротив, погряз в проблемах и не знает, что делать дальше. Игра с «Удинезе» (2:0) немного поправила положение, но едва ли за один матч удалось решить все проблемы. А вдруг? Узнаем уже скоро.

Хотите посмотреть на Марио Балотелли? Да, этот парень еще напомнит о себе. В матче с «Интером» Марио вышел на замену и едва не стал героем. К несчастью для болельщиков «Милана», Самир Ханданович в тот вечер был на высоте. Почти на высоте сейчас и «Рома», которой предстоит встреча с «Сассуоло». Пока эти команды соседствуют в турнирной таблице, но очная встреча может все изменить. «Рома» - фаворит. Как же, наверное, приятно болельщикам римского клуба сейчас читать эти слова.

Франция

18 сентября 21:30 Ренн – Лилль

19 сентября 18:30 Реймс – ПСЖ

19 сентября 21:00 Анжер – Труа

19 сентября 21:00 Генгам – Газелек

19 сентября 21:00 Бастия – Ницца

19 сентября 21:00 Кан – Монпелье

20 сентября 15:00 Бордо – Тулуза

20 сентября 18:00 Монако – Лорьян

20 сентября 18:00 Сент-Этьен - Нант

20 сентября 22:00 Марсель – Лион

Десертом в нашем анонсе идет Франция. Французский чемпионат – зрелище для подготовленного зрителя. Но главное, что вам следует знать: там очень хорошо умеют болеть. Особенно на «Велодроме», где местный «Марсель» будет принимать «Лион». Уже скоро петербургскому «Зениту» предстоит встреча с «Лионом» в Лиге чемпионов, а пока вы сами можете понаблюдать и оценить силу французской команды. Бельгийский «Гент» вот уже оценил, умудривший в меньшинстве отобрать у французов важнейшие турнирные очки. Персонального внимания заслуживает персона Александра Ляказетта. Да-да, этот парень еще не уехал в лондонский «Арсенал»! У него есть еще сезон, чтобы покорить Францию вместе с «Лионом».

«Монако», не сумевший попасть в Лигу чемпионов через сито квалификации, довольствуется еврокубком послабее и национальным чемпионатом. Тут и молодежь можно обкатать, и силу свою показать. Стефан Эль-Шаарави, стремящийся показать миру свой никуда не девшийся талант, готовится стать звездой Лиги 1. И мы сейчас совершенно серьезно. Марсьяль уехал в «Манчестер Юнайтед», а «Монако» кому-то тащить надо! Встреча с «Лорьяном» - лишний повод посмотреть за игрой монегасков, для которых каждый матч сейчас является большой проверкой на прочность.