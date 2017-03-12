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    Сумасшествие в Италии: «Интер» отгрузил семь мячей в ворота «Аталанты» (ВИДЕО)


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    Голосов: 3
    12.03.2017 20:00
    Серия A уже давно превратилась из скучного и тягомотного шоу в зрелище с большим количеством голом и ярких бомбардиров. Очередное тому доказательство – сегодняшняя игра «Интера» и «Аталанты», где было забито восемь голов.

    Под руководством Стефано Пиоли «Интер» играет все лучше и лучше. Мы недавно писали об этом, а сегодня черно-синие учинили настоящее безумие в домашней игре против «Аталанты» – 7:1.

    Ключевую роль в разгроме команды из Бергамо сыграли Мауро Икарди и Эвер Банега, которые оформили по хет-трику. И это при том, что «Аталанта» отнюдь не является девочкой для битья: перед этим туром коллектив Джан Пьеро Гасперини опережал «Интер» на одно очко и имел за плечам семиматчевую беспроигрышную серию. И тут – такой конфуз.

    Банега и Икарди забрали домой по счастливому мячу:

    Факт №1: 21,2% от пропущенных голов «Аталанты» в этом сезоне пришлись на сегодняшний матч.

    Факт №2: «Интер» конвертировал в голы семь из восьми ударов в створ. Мощнейшие цифры.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 13 марта 2017, 06:08

      хоккейный счёт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 12 марта 2017, 21:11

      идиоты на МАТЧ ТВ надо было показывать ведь это же был матч тура в серии А а показали какой то Кротоне Наполи

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