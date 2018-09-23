Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Новая звезда Италии подражает отцу и празднует гол с братом-болбоем


    3.9
    Голосов: 9
    23.09.2018 11:50
    Вы точно полюбите этого парня.

    Вчера «Фиорентина» растерзала СПАЛ (3:0), а один из мячей в ворота Альфреда Гомиса заковырял Федерико Кьеза. Он не отпраздновал гол с фанатами «Фио». Кьеза подбежал к своему младшему брату, который на этой игре подавал мячи. Получился крайне милый момент.

    Семья Кьезы завоевала Италию

    Да. Отец Федерико, Энрико Кьеза, играл в чемпионате Италии в конце прошлого века, запомнился несколькими классными сезонами в составе «Пармы», «Фиорентины» и «Лацио» и провел начало нулевых в клубе из итальянского подвала («Сиена», «Фильине»). Федерико же изначально говорил, что хочет быть похожим на Энрико. Вот, только итальянские СМИ отмечают: сын в плане скиллов и умений уже превзошел своего отца. К двадцати годам Кьеза-старший мотался по арендам. Федерико же – твердый игрок основы «Фиорентины» и футболист взрослой сборной Италии.

    Кьезу-младшего активно хантят топ-клубы: «Манчестер Сити», «Интер», «Ювентус», «Севилья». Но, кажется, парень правильно расставил приоритеты, и его карьера в полнейшей безопасности от неожиданных провалов: «Я люблю Флоренцию, мне нравится моя команда. В любой момент можно уйти в классный клуб, да и предложения у меня есть. Важная деталь – играть. Здесь, в «Фиорентине», я могу это делать. Получится ли у меня, если я уйду куда-нибудь прямо сейчас?»

    Почему это важно

    Вы же помните, почему Стефано Пиоли уволили из «Интера»? Если нет, то консерватизм руководителей «Интера» вас может немного шокировать. Пиоли известен тем, что в каждом клубе пытается за счет семейных отношений и взаимопонимания построить игру команды. Китайских руководителей «Интера» этот подход и не устроил. Они дождались, пока команда выдаст серию из нескольких поражений в конце сезона-2016/17 и отправили Пиоли отдыхать с предлогом: «Слишком мягкий и обходительный человек».

    Странно, но такой подход вполне устроил руководство «Фиорентины». После ухода Пауло Соузы клубу нужен был именно тот человек, который объединит игроков в одну большую семью. Дебютный сезон у тренера не очень задался: клуб забрался всего лишь на восьмую строчку. Зато в этом розыгрыше Серии А «Фиорентина» обновила состав качественным молодняком и уже претендует на звание главного открытия сезона. После первых пяти туров команда забралась на вторую строчку. Правда, Пиоли утверждает: «Не стоит смотреть на место в таблице сейчас. Нужно оценивать выступление команды после завершения чемпионата. Пока мы идем в отличном ритме, но нужно еще во многом прибавить».

    Джованни Симеоне, Марко Пьяца, Альбан Лафон, Марко Бенасси – главные звезды этого янгстерского коллектива. А Федерико Кьеза – их главный лидер.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, B/R Football
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 9
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 24 сентября 2018, 13:59

      Юным талантам удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 23 сентября 2018, 21:20

      папаша то знатный футболист был в свое время...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 23 сентября 2018, 15:36

      Папа был очень хорош в паре с Креспо,надеюсь сына будет ещё круче!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2018, 15:32

      Папашка играл забойно, ему стоит подражать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 23 сентября 2018, 14:11

      у "фиалок" очень молодая и перспективная команда.хочется пожелать им успеха.жаль будет,если Команде не удастся состояться.расстащат и все..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 23 сентября 2018, 13:42

      Как же мне нравится их форма!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 23 сентября 2018, 13:07

      прочитал сперва с братом-долбо**ом

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3414

      AZ > Karpathian 23 сентября 2018, 13:09

      аналогично) Аж подофигел)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1445

      GreyDM > Karpathian 23 сентября 2018, 13:21

      брат-дол***б-это мощно))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > ZenitGunner 24 сентября 2018, 15:44

      а ты прям победитель конкурса чтецов и всегда не серьезных щщах. не смеши.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > ZenitGunner 24 сентября 2018, 19:45

      Да я тоже, сам учителем работаю, просто часто выражаю все свои чувства сразу и прямо.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11