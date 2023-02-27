Традиционно в футболе есть только две карточки – желтая (предупреждение) и красная (удаление). Но с недавних пор различные футбольные управленцы начали говорить о введении других карточек. Одна из таких – белая. Судьи даже показывали ее в этом сезоне.

Когда это произошло и что значит эта карточка

Это случилось в матче женского Кубка Португалии между «Бенфикой» и «Спортингом». В тот момент, когда «Бенфика» обыгрывала соперник 3:0, болельщику на трибунах стало плохо. В тот момент медицинские бригады команд побежали к сектору, где был этот болельщик, и оказали ему оперативную помощь.

В итоге судья Катарина Кампос показал им белую карточку – в знак уважения за проявленную работу.

Что известно сейчас:

Новая карточка существует для признания fair play и честной игры во время матчей;

Пока она есть у судей женских чемпионатов, но ее не носят с собой арбитры, обсуживающие матчи мужских команд;

Федерации футбола могут самостоятельно принимать правило о белой карточке – и даже без согласования ФИФА, потому что изначально инициатива была выдвинута чиновниками организации;

Когда ФИФА примет белую карточку, тогда она будет обязательной для всех соревнований под ее эгидой.

Какие карточки в футболе могут появиться в ближайшее время?

Ни ФИФА, ни УЕФА не говорили публично об этом – это не самая важная тема для обсуждения. Но за последние несколько лет появлялись моменты, когда судья использовал зеленую карточку. Самый большой пример – во время матча итальянской Серии В между «Виртусом Энтеллой» и «Винченцой» судья показал ее игроку второй команды Кристиану Галано.

В одном из моментов Галано пробил мимо ворот, а арбитру показалось, что по пути мяч задел защитника – и назначил угловой. Тогда Галано честно признался, что он просто промахнулся и увидел перед собой зеленую карточку. Судья показал ее в знак соблюдения честной игры.