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  • В футболе вводят белую карточку: что означат, в каких матчах ее показывали судьи?

В футболе вводят белую карточку: что означат, в каких матчах ее показывали судьи?

Традиционно в футболе есть только две карточки – желтая (предупреждение) и красная (удаление). Но с недавних пор различные футбольные управленцы начали говорить о введении других карточек. Одна из таких – белая. Судьи даже показывали ее в этом сезоне.

Когда это произошло и что значит эта карточка

Это случилось в матче женского Кубка Португалии между «Бенфикой» и «Спортингом». В тот момент, когда «Бенфика» обыгрывала соперник 3:0, болельщику на трибунах стало плохо. В тот момент медицинские бригады команд побежали к сектору, где был этот болельщик, и оказали ему оперативную помощь.

В итоге судья Катарина Кампос показал им белую карточку – в знак уважения за проявленную работу.

Что известно сейчас:

  • Новая карточка существует для признания fair play и честной игры во время матчей;
  • Пока она есть у судей женских чемпионатов, но ее не носят с собой арбитры, обсуживающие матчи мужских команд;
  • Федерации футбола могут самостоятельно принимать правило о белой карточке – и даже без согласования ФИФА, потому что изначально инициатива была выдвинута чиновниками организации;
  • Когда ФИФА примет белую карточку, тогда она будет обязательной для всех соревнований под ее эгидой.

Какие карточки в футболе могут появиться в ближайшее время?

Ни ФИФА, ни УЕФА не говорили публично об этом – это не самая важная тема для обсуждения. Но за последние несколько лет появлялись моменты, когда судья использовал зеленую карточку. Самый большой пример – во время матча итальянской Серии В между «Виртусом Энтеллой» и «Винченцой» судья показал ее игроку второй команды Кристиану Галано.

В одном из моментов Галано пробил мимо ворот, а арбитру показалось, что по пути мяч задел защитника – и назначил угловой. Тогда Галано честно признался, что он просто промахнулся и увидел перед собой зеленую карточку. Судья показал ее в знак соблюдения честной игры.

Португалия. Примейра Португалия
Комментарии (8)
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qawzsexdr
1676550724
Очередные бесполезные нововведения, с выделением бюджета. Лучше бы это была карточка для временного удаления (как в хоккее)
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alefreddy
1676552354
зачем эти ненужные карточки
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MaxRnD
1676554377
Я тебя похороню ?
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Enter2006
1676554847
"Ни ФИФА, ни УЕФА не говорили публично об этом" - а как тогда имел право судья публично белую карточку показать? Так дойдёт и до "радужных" карточек.
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oyabun
1676555790
Фигня какая то. Но главное чтобы не появилась голубая карточка, которая будет показываться излишне тесно борющимся (обнимающимся) футболистам.
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serhio80
1676572261
А суть в чем?) покажут условному **** 15 белых карточек за пару матчей и они дисквы списывать начнут за это? **** поприветствовал вот тебе 11 карточек, не поприветствовал один из игроков вот тебе минус 111 радужных карточек?
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badryashev
1677508148
Темнокожие завоют - расизм, и потребуют черную карточку
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