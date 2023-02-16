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    В футболе вводят белую карточку: что означат, в каких матчах ее показывали судьи?


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    Сегодня, 15:00
    А какие карточки мы можем увидеть еще?

    Традиционно в футболе есть только две карточки – желтая (предупреждение) и красная (удаление). Но с недавних пор различные футбольные управленцы начали говорить о введении других карточек. Одна из таких – белая. Судьи даже показывали ее в этом сезоне.

    Когда это произошло и что значит эта карточка

    Это случилось в матче женского Кубка Португалии между «Бенфикой» и «Спортингом». В тот момент, когда «Бенфика» обыгрывала соперник 3:0, болельщику на трибунах стало плохо. В тот момент медицинские бригады команд побежали к сектору, где был этот болельщик, и оказали ему оперативную помощь.

    В итоге судья Катарина Кампос показал им белую карточку – в знак уважения за проявленную работу.

    Что известно сейчас:

    • Новая карточка существует для признания fair play и честной игры во время матчей;
    • Пока она есть у судей женских чемпионатов, но ее не носят с собой арбитры, обсуживающие матчи мужских команд;
    • Федерации футбола могут самостоятельно принимать правило о белой карточке – и даже без согласования ФИФА, потому что изначально инициатива была выдвинута чиновниками организации;
    • Когда ФИФА примет белую карточку, тогда она будет обязательной для всех соревнований под ее эгидой.

    Какие карточки в футболе могут появиться в ближайшее время?

    Ни ФИФА, ни УЕФА не говорили публично об этом – это не самая важная тема для обсуждения. Но за последние несколько лет появлялись моменты, когда судья использовал зеленую карточку. Самый большой пример – во время матча итальянской Серии В между «Виртусом Энтеллой» и «Винченцой» судья показал ее игроку второй команды Кристиану Галано.

    В одном из моментов Галано пробил мимо ворот, а арбитру показалось, что по пути мяч задел защитника – и назначил угловой. Тогда Галано честно признался, что он просто промахнулся и увидел перед собой зеленую карточку. Судья показал ее в знак соблюдения честной игры.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: соцсети Canal 11
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +33360

      oyabun 53 минуты назад

      Фигня какая то. Но главное чтобы не появилась голубая карточка, которая будет показываться излишне тесно борющимся (обнимающимся) футболистам.

      2
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      Рейтинг: +5900

      Enter2006 1 час назад

      "Ни ФИФА, ни УЕФА не говорили публично об этом" - а как тогда имел право судья публично белую карточку показать? Так дойдёт и до "радужных" карточек.

      1
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      Рейтинг: +54269

      MaxRnD 1 час назад

      Я тебя похороню ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2055

      alefreddy 1 час назад

      зачем эти ненужные карточки

      2
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      Рейтинг: +1105

      qawzsexdr 2 часа назад

      Очередные бесполезные нововведения, с выделением бюджета. Лучше бы это была карточка для временного удаления (как в хоккее)

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