Франция – все! Сдался первый топ-чемпионат. Подводим итоги в подкасте «Из дубля»

Лига 1, au revoir! Чемпионат Франции официально закончен. Определен чемпион, участники еврокубков, команды, которые вылетают, а также команды, которые поднимаются из Лиги 2.

Чтобы подвести итоги французского сезона, мы, комментатор Telesport Дмитрий Бажанов и редактор Simple Sport Евгений Младшнeв, пригласили специальную гостью. Оля Любушкина – автор главного русскоязычного телеграм-канала о французском футболе с оригинальным названием «ФрансФутбол». Мы поговорили с Олей о том, могла ли Лига 1 пойти против решения правительства, кто во Франции сильнее всего пострадал от досрочного завершения чемпионата, а также обсудили лучшие команды и главных персонажей окончившегося французского сезона.

Спойлер: про Головина и «Монако», конечно же, есть.

Таймкоды:

0:50 – Франция поторопилась закончить чемпионат?

4:44 – Лига 1 могла пойти против решения правительства?

8:01 –Варианты доигровки сезона и французский телеконтракт.

11:36 – «Амьен» и «Тулуза» покидают Лигу 1. Справедливо?

14:04 – Как бы изменилась таблица, если бы чемпионат доиграли? Что делать с Лигой чемпионов?

19:10 – Сезон «ПСЖ» – успех?

22:28 – Особенности фанатского движения во Франции.

24:44 – Будущее Неймара, Мбаппе и Икарди.

29:53 – Виллаш-Боаш перезапустил карьеру в «Марселе». Теперь команде нужны деньги.

38:16 – Что такое «Ренн» и почему он в Лиге чемпионов?

41:08 – Его хочет «Реал»: кто такой Эдуардо Камавинга?

44:28 – «Лилль» закрепил успех.

46:44 – Кто из «Лилля» уйдeт на повышение следующим?

47:41 – Пауза поможет «Монако» перезагрузиться?

51:13 – Головин окончательно освоился.

58:23 – Самые дикие истории французского сезона

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