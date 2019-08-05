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    Как дела у Слуцкого? Сыграл вничью с «Аяксом», потерял лидеров, до сих пор привыкает к Голландии


    4.1
    Голосов: 18
    05.08.2019 11:56
    Давно о нем не вспоминали.

    На выходных начался первый тур Эредивизие. Для тренера «Витесса» Леонида Слуцкого этот чемпионат особенно важен – он впервые проводит второй сезон в европейском клубе, и удачный результат наверняка гарантирует интерес от других клубов. И наоборот: в случае провала еще один шанс маловероятен.

    В первом матче «Витесс» играл с чемпионом «Аяксом», и сразу добился результативной ничьи – 2:2, при этом дважды ведя в счете по ходу матча. С одной стороны, результат не надо переоценивать – у «Аякса» ушли лидеры, и команда перестраивается. С другой – клуб Слуцкого этим летом трясло не меньше.

    Из команды ушел Эдегор

    В прошлом сезоне норвежец был главным лидером команды. Через Эдегора строились все атаки «Витесса»: он стал лучшим ассистентом команды (12) и вторым в списке бомбардиров (9).

    Его уход был предсказуем: Эдегор принадлежит мадридскому «Реалу», и у «Витесса» просто не было денег на его выкуп. Впрочем, теоретический вариант с повторной арендой все-таки оставался.

    Слуцкий очень тепло высказывался о Мартине, и в одном из интервью даже назвал его своим футбольным сыном: «Сейчас, наверное, можно и Мартина Эдегора таким назвать. По крайней мере, я его могу так назвать, но важно, считает ли он так сам», – комментировал тренер.

    Но Эдегор все-таки ушел: сейчас его отправили в еще одну аренду, на этот раз – в «Реал Сосьедад». А Слуцкому пришлось срочно перестраивать игру.

    Важно понимать, что Эдегор – не единственный важный футболист, ушедший этим летом из клуба. Свободным агентом команду покинул Александр Бюттнер, сыгравший 29 полных матчей, а Кларк-Солтер с 28 играми тоже вернулся из аренды в «Челси».

    Слуцкий много говорил о голландцах и голландском

    Например, он рассказал, почему не говорит на голландском. «Честно говоря, я перестал учить его. Когда мы начали изучать цифры... У меня мозг сломался! Например, если человеку 56 лет, то в голландском сначала идет 6, и только потом – 5».

    Слово «пятьдесят шесть» по-голландски – «zesenvijftig». Zesen – это шесть, а vijftig – пятьдесят.

    Еще Слуцкий затронул тему разницы в менталитете. «Я знаю два самых важных голландских слова – «почему?» и «но». Не только в России, но и в Англии игроки никогда не спрашивали меня: «почему я не играю?», «почему у нас именно такая тактика?», «почему сейчас мы бежим, а не прыгаем?», «почему сейчас мы прыгаем, а не бежим?», «почему?». Это очень характерно для менталитета голландцев».

    В комментариях на сайте Reddit болельщик из Голландии T_elic объяснил, что именно так удивило Слуцкого: «Голландцы очень отличаются от большинства стран, потому что для нас нет авторитетов. Это касается и работы. В большинстве стран если босс говорит что-то сделать, то ты делаешь это. Но в Нидерландах каждый сначала спросит, зачем ему это делать, и только потом приступит. И нам без разницы, кто нас просит: обычный коллега или начальник».

    Провел практически бесплатную трансферную компанию

    Этим летом в клуб пришли шесть игроков, четыре из них – абсолютно бесплатно. Согласно данным Transfermarkt, 450 тысяч евро клуб заплатил за Томаша Хайека из чешской «Виктории».

    Еще «Витесс» купил Ришедли Базура, и это главный трансфер клуба этим летом. Ришедли играет за сборную Голландии, ему всего 22, и он уже выступал за «Аякс» и «Вольфсбург». В Германии у голландца карьера не сложилась, но Слуцкий на примере с Эдегором показал, что умеет заново открывать таланты.

    Вчера Базур отыграл 85 минут и уже забил один гол. Правда, по итогу получил вторую желтую карточку и не закончил матч. На исход матча, к счастью, это не повлияло – оставшиеся 10 минут «Витесс» сохранял счет 2:2.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Фейсбук «Витесса»
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 18
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 5 августа 2019, 20:09

      лучший тренер из Россиян

      3
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      ...
      Рейтинг: +434

      ssspartak > giluxa1963 6 августа 2019, 09:52

      интересно. и по какому же критерию он лучший из россиян?

      -2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > ssspartak 7 августа 2019, 17:03

      по количеству трофеев в карьере

      -2
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      Рейтинг: +434

      ssspartak > giluxa1963 7 августа 2019, 17:10

      Да?? и каких же трофеев? если уж пошло о лучших тренерах россиянах, то напомню что кубок уефа выигрывал газзаев, лч (конечно как игрок, но единственный россиянин) выиграл аленичев. в сборной слуцкий, так скажем oбacpaлcя. чем он лучший то?? в европе тренирует. ну так пусть доказывает. черчесов например чемпионат польши выиграл с легией. может он лучше?

      -1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > ssspartak 8 августа 2019, 17:52

      Чемпион России (3): 2012/13, 2013/14, 2015/16
      Обладатель Кубка России (2): 2010/11, 2012/13
      Обладатель Суперкубка России (2): 2013, 2014
      Серебряный призёр чемпионата России (3): 2010, 2014/15, 2016/17
      Бронзовый призёр чемпионата России: 2011/12 и того семь за семь лет и не в какой то там Польше

      -2
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      Рейтинг: +434

      ssspartak > giluxa1963 8 августа 2019, 23:25

      молодец, потрудился с поиском) я тебе не буду копировать инфо про семина или романцева, сам поищеш, там много интересного) а на счет "какой то там польши" эт ты зря, польские топ клубы весьма крепки. вон какой то азербайджанский (господи, азербайджанский) нашим командам не по зубам. так что сравнение весьма никакое

      -1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > ssspartak 9 августа 2019, 19:57

      откуда тут не до тренер романцев алкаш и продажная тварь которого даже динамо через три месяца нагнало и если бы не его собутыльник ельцин то не быть бы свинкам чемпионами в 90-х

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 4 августа 2019, 23:25

      Если бы не судейка,отказавшийся в двух случаях смотреть ВАРево,то это могли быть три очка.Голландцы хорошо показывают спорные эпизоды,и просто удивительно,как он засчитал второй гол "Аякса"-чистый оффсайд у трёх человек!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +444

      Grizli4G 4 августа 2019, 15:31

      Удачи, Викторович!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +706

      111ax 4 августа 2019, 14:50

      удачи ему

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 4 августа 2019, 12:54

      Спасибо за статью!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk 4 августа 2019, 12:50

      Молодец Леня! Дают работать! И это главное!

      7
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