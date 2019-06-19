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    Слуцкий: «Головин, Эдегор – мои футбольные сыновья»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий оценил свой вклад в футбольное воспитание Александра Головина, полузащитника «Монако». Специалист работал с уроженцем Калтана в ЦСКА.

    «Головин – это футбольный сын. Когда-то для меня такими были игроки «Олимпии», с которыми я до сих пор общаюсь. После каждой команды оставались люди, с которыми общение продолжалось. Головин пока последний из таких сыновей.

    Сейчас, наверное, можно и Мартина Эдегора таким назвать. По крайней мере, я его могу так назвать, но важно, считает ли он так сам», – сказал Слуцкий.

    • Головин в прошлом сезоне Лиги 1 провел 30 матчей, забил три гола, сделал столько же результативных передач.
    • Эдегор в минувшем розыгрыше Эредивизие поучаствовал в 31 встрече, забил восемь голов, сделал 11 результативных пасов.
    • Головин на рынке стоит 25 миллионов евро, норвежец – 15.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.06.2019 22:25
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +200

      Вальдемар IV 12 минут назад

      вынырнул опять пельмень после унижения чайника в матче за ле

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1811

      кошмарик 31 минуту назад

      а как же Ванька , Лав который?? или это Гинера сынок?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +401

      shikari__ 1 час назад

      а как же Муса?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1195

      richi > shikari__ 1 час назад

      Максимка уже не нужен.

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