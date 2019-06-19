Слуцкий: «Головин, Эдегор – мои футбольные сыновья»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий оценил свой вклад в футбольное воспитание Александра Головина, полузащитника «Монако». Специалист работал с уроженцем Калтана в ЦСКА.

«Головин – это футбольный сын. Когда-то для меня такими были игроки «Олимпии», с которыми я до сих пор общаюсь. После каждой команды оставались люди, с которыми общение продолжалось. Головин пока последний из таких сыновей.

Сейчас, наверное, можно и Мартина Эдегора таким назвать. По крайней мере, я его могу так назвать, но важно, считает ли он так сам», – сказал Слуцкий.