Однажды «Реалу» засчитали технарь.

«Валенсия» обыграла «Барселону» (2:1) в финале Кубка Испании. Месси забил и оказался первым игроком в истории, который отличился в шести разных финалах Кубка. Этого не хватило – за «Валенсию» отличились Гамейро и Родриго.

Денис Черышев не играл в финале из-за травмы, но все равно приехал поддержать партнеров. Сам Черышев в этом сезоне внес вклад в успех «Валенсии». Он сделал голевую передачу в победном матче с «Хетафе» (3:1), а еще забил один из голов в матче с «Бетисом» (2:2).

Теперь Черышев стал вторым русским, побеждавшим в Кубке Испании. До него это делал Александр Кержаков, который брал Кубок вместе с «Севильей». Для Черышева эта победа важнее с моральной стороны – до этого Кубок Испании у него как-то не складывался.

В Испании Черышев поиграл уже за четыре клуба, но выиграть кубковый турнир никак не получалось. Его главное достижение – выход в финал в сезоне-2012/13. Тогда Черышева не выпустили, а его «Реал» проиграл «Атлетико» (1:2).

Во многом в отсутствии побед виноват и сам Черышев – ему все еще припоминают историю из 2015-го.

Тогда Черышев вышел за «Реал» в игре 1/16 финала Кубка Испании против «Кадиса». Он даже забил, но все испортила дисквалификация. В той игре Черышев не мог участвовать, потому что получил три желтые карточки еще в предыдущем розыгрыше, где выступал с «Вильярреалом».

«Нас не оповестили о дисквалификации Черышева. Он сам тоже о ней не знал», – говорил о той истории Флорентино Перес. Мадрид подавал апелляцию и ругался с федерацией, но ничего не достиг.

«Реал» исключили из Кубка, гол Черышева отменили. Клуб с того времени еще лучше проверяет все возможные дисквалификации, а от самого Черышева быстро избавились. Через два месяца после той истории его как раз арендовала «Валенсия».

Теперь все не так плохо. В этом сезоне у Черышева больше трофеев в Испании, чем у «Реала». Всего у Черышева уже три титула: Лига чемпионов, Лига Европы, Кубок Испании. Классная ситуация и у «Валенсии»: к победе в Кубке Испании добавилось четвертое место в чемпионате.

Кубок Испании. Финал

Барселона – Валенсия – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Гамейро, 21; 0:2 – Родриго, 33; 1:2 – Месси, 73.

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