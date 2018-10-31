Чумовой сэйв защитника перекрыл разгромную победу «Баварии»

Спасение, в котором много эмоций.

Ловите одно фото, которое характеризует вообще все. Выражение лиц Орбана и Комана – отдельная история. Здесь куда важнее самоотверженность 20-летнего защитника Ибраимы Конате.

Эпизод произошел еще на 41-й минуте первого тайма матча «РБ Лейпцига» и «Баварии» (0:3). К тому моменту уже забил Левандовский, но «Бавария» могла увеличить преимущество. Коман обвел вратаря и бил по пустым воротам, когда мяч выбил тот самый Конате. «Как ты вообще его отбил?» – реакция английского твиттера «Баварии».

Конате в этой игре сделал два отбора, трижды обошел соперников на дриблинге, раз победил в верховой дуэли. Эти цифры не в полной мере характеризуют его реальный вклад конкретно в эту игру. Зато есть другие: два года назад Конате бесплатно перешел в «Лейпциг» из «Сошо». На тот момент Transfermarkt оценивал его в 300 тысяч евро, сейчас – в 30 миллионов.

Центральный защитник входит в восьмерку лучших игроков на своей позиции по количеству успешных отборов в сезоне Бундеслиги (44). По перехватам он вообще третий (58). Весь интерес в том, что Конате вообще не знают в его родной Франции. Когда игрок уехал из «Сошо», за ним просто перестали следить. Совсем зря.

Зацените уровень его самоотверженности. В одном из эпизодов Конате встретил атаку «Баварии» вот в таком положении.

В чемпионате «Лейпциг» сыграл в двух матчах с «Баварией» чуть лучше, чем в финале Кубка Германии: одно поражение и ничья. В этих играх команда пропустила всего один мяч. Их герой – Конате. Клуб даже сделал нарезку с его действиями против Левандовского и других игроков. Выглядит и правда мощно, но даже такой надежный парень не способен один выиграть у «Баварии» целый кубковый финал.

twit text — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) 14 мая 2019 г.

Кубок Германии. Финал

Бавария – РБ Лейпциг – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Левановски, 29; 2:0 – Коман, 78; 3:0 – Левандовски, 85.