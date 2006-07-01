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    Черышев – второй россиянин, выигравший Кубок Испании

    «Валенсия» обыграла «Барселону» со счетом 2:1 в решающем матче Кубка Испании.

    Арендованный у «Вильярреала» полузащитник Дмитрий Черышев пропустил матч из-за травмы крестообразной связки.

    28-летний россиянин стал вторым победителем Кубка среди россиян после Александра Кержакова, который выиграл трофей в сезоне-2006/07 в составе «Севильи».

    Черышев не выходил на поле с 22-го апреля. Ожидается, что его восстановление займет несколько месяцев. По информации Super Deporte, руководство «Валенсия» обсудило с агентом игрока вариант продление аренды, изначально рассчитанной до конца текущего сезона.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5875

      KLIM777 43 минуты назад

      Хоть и хрустальный, но старается.

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