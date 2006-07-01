Черышев – второй россиянин, выигравший Кубок Испании

«Валенсия» обыграла «Барселону» со счетом 2:1 в решающем матче Кубка Испании.

Арендованный у «Вильярреала» полузащитник Дмитрий Черышев пропустил матч из-за травмы крестообразной связки.

28-летний россиянин стал вторым победителем Кубка среди россиян после Александра Кержакова, который выиграл трофей в сезоне-2006/07 в составе «Севильи».

Черышев не выходил на поле с 22-го апреля. Ожидается, что его восстановление займет несколько месяцев. По информации Super Deporte, руководство «Валенсия» обсудило с агентом игрока вариант продление аренды, изначально рассчитанной до конца текущего сезона.