Черышев – второй россиянин, выигравший Кубок Испании

Хоть и хрустальный, но старается.
«Валенсия» обыграла «Барселону» со счетом 2:1 в решающем матче Кубка Испании.
Арендованный у «Вильярреала» полузащитник Дмитрий Черышев пропустил матч из-за травмы крестообразной связки.
28-летний россиянин стал вторым победителем Кубка среди россиян после Александра Кержакова, который выиграл трофей в сезоне-2006/07 в составе «Севильи».
Черышев не выходил на поле с 22-го апреля. Ожидается, что его восстановление займет несколько месяцев. По информации Super Deporte, руководство «Валенсия» обсудило с агентом игрока вариант продление аренды, изначально рассчитанной до конца текущего сезона.
- В 41 матче сезона Черышев забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
- Черышев с 4 голами стал лучшим бомбардиром сборной России на ЧМ-2018, где команда дошла до 1/4 финала. Это 2-й показатель турнира. Столько же у Антуана Гризманна, Ромелу Лукаку, Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе.