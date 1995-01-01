Football Espana: у Черышева травма крестообразной связки

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев выбыл до конца сезона после того, как получил повреждение правого колена и перелом верхней части большеберцовой кости в матче 33-го тура Примеры с «Бетисом» (2:1).

По информации Football Espana, россиянин получил травму крестообразной связки.

Вчера официальный сайт оранжевых сообщил, что у 28-летнего футболиста повреждение связок [подробности не уточнялись] и капсулы сустава.