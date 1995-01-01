Football Espana: у Черышева травма крестообразной связки

Очень обидно. Давай, Дэн, выкарабкивайся!
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев выбыл до конца сезона после того, как получил повреждение правого колена и перелом верхней части большеберцовой кости в матче 33-го тура Примеры с «Бетисом» (2:1).
По информации Football Espana, россиянин получил травму крестообразной связки.
Вчера официальный сайт оранжевых сообщил, что у 28-летнего футболиста повреждение связок [подробности не уточнялись] и капсулы сустава.
- В текущем сезоне Черышев провел за «Валенсию» 41 матч, отметившись пятью голами и четырьмя результативными передачами.
- «Валенсия» вышла в полуфинал Лиги Европы и Кубка Испании, где сыграет соответственно с «Арсеналом» и «Барселоной».
- Команда Марселино Гарсии Тораля занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка.