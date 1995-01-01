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    Football Espana: у Черышева травма крестообразной связки

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев выбыл до конца сезона после того, как получил повреждение правого колена и перелом верхней части большеберцовой кости в матче 33-го тура Примеры с «Бетисом» (2:1).

    По информации Football Espana, россиянин получил травму крестообразной связки.

    Вчера официальный сайт оранжевых сообщил, что у 28-летнего футболиста повреждение связок [подробности не уточнялись] и капсулы сустава.

    • В текущем сезоне Черышев провел за «Валенсию» 41 матч, отметившись пятью голами и четырьмя результативными передачами.
    • «Валенсия» вышла в полуфинал Лиги Европы и Кубка Испании, где сыграет соответственно с «Арсеналом» и «Барселоной».
    • Команда Марселино Гарсии Тораля занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка.

    Источник: Football Espana

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12544

      DOCTOR PENALTY 8 минут назад

      Очень обидно. Давай, Дэн, выкарабкивайся!

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