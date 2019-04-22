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    У Черышева травма связок и перелом большеберцовой кости. Россиянин не сыграет в этом сезоне

    «Валенсия» выступила с сообщением по поводу состояния здоровья полузащитника Дениса Черышева.

    По результатам медицинского обследования у 28-летнего футболиста выявлена травма связок правого колена с переломом верхней части большеберцовой кости.

    Россиянин больше не появится на поле в этом сезоне.

    Черышев травмировался во встрече 33-го тура Примеры с «Бетисом» (2:1). Он был заменен на 34-й минуте игры.

    • «Валенсия» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка.
    • В полуфинале Лиги Европы оранжевые встретятся с «Арсеналом», а в финале Кубка Испании сыграют против «Барселоны».
    • В текущем сезоне Черышев провел за «Валенсию» 41 матч, отметившись пятью голами и четырьмя результативными передачами.

    Источник: Официальный сайт «Валенсии»

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    Сегодня, 18:08
    Комментарии14
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      Рейтинг: +561

      Аден 17 минут назад

      кто же тепереча сбродную тянуть то будет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1339

      koli4ka 56 минут назад

      Только набрал форму,разогнался,***-моптель,бац-сломался,печалька однако...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3460

      Старикан 1 час назад

      Е.бать- колотить... как же так Дениска? Ты на кого сборную оставляешь? Единственный игрок на которого всегда можно было положиться!

      1
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      Рейтинг: +4152

      BRO_football 1 час назад

      Эх, кто теперь в сборной России голы забивать будет? Без Черышева проиграем мы Сан-Марино и Кипру. Вся надежда на Чалова и более-менее разыгравшегося Дзюбу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3218

      Агасфер 1 час назад

      Печально,только заиграл в свою силу. Скорейшего выздоровления!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +865

      Koshkin@myshkyn 1 час назад

      выздоравливай братишка!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3297

      александр п 1 час назад

      Кто с Кипром играть теперь будет? Кокорина нужно срочно выпускать.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +541

      Alex Flash 1 час назад

      Просто, так не везёт.слов нет. Где же справедливость

      0
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      Рейтинг: +10245

      bset 1 час назад

      Травмы сгубили карьеру. Играл бы сейчас в Реале, был бы гордостью российского футбола. Хотя мы тобой и так гордимся. Сколько предложений было из России, но выбрал футбол, а не деньги. Надеюсь, травмы наконец-то закончатся.

      5
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      Рейтинг: +433

      DMитрий 1 час назад

      Вот непруха в карьере. Неделя на поле - три месяца на койке. Трудно будет восстановиться. Желаю после восстановления самое серьезное - насморк. А парень молодец, восстанавливается, борется и нюни не распускает.

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