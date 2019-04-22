У Черышева травма связок и перелом большеберцовой кости. Россиянин не сыграет в этом сезоне

кто же тепереча сбродную тянуть то будет?
«Валенсия» выступила с сообщением по поводу состояния здоровья полузащитника Дениса Черышева.
По результатам медицинского обследования у 28-летнего футболиста выявлена травма связок правого колена с переломом верхней части большеберцовой кости.
Россиянин больше не появится на поле в этом сезоне.
Черышев травмировался во встрече 33-го тура Примеры с «Бетисом» (2:1). Он был заменен на 34-й минуте игры.
- «Валенсия» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка.
- В полуфинале Лиги Европы оранжевые встретятся с «Арсеналом», а в финале Кубка Испании сыграют против «Барселоны».
- В текущем сезоне Черышев провел за «Валенсию» 41 матч, отметившись пятью голами и четырьмя результативными передачами.