У Черышева травма связок и перелом большеберцовой кости. Россиянин не сыграет в этом сезоне

«Валенсия» выступила с сообщением по поводу состояния здоровья полузащитника Дениса Черышева.

По результатам медицинского обследования у 28-летнего футболиста выявлена травма связок правого колена с переломом верхней части большеберцовой кости.

Россиянин больше не появится на поле в этом сезоне.

Черышев травмировался во встрече 33-го тура Примеры с «Бетисом» (2:1). Он был заменен на 34-й минуте игры.