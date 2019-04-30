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    «Валенсия» обсудила с агентом Черышева возможность сохранить россиянина

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может продолжить выступать за оранжевых в следующем сезоне.

    Права на россиянина принадлежат «Вильярреалу», из которого он перешел в «Валенсию» прошлым летом на правах годичной аренды.

    В конце февраля оранжевые провели встречу с агентом 28-летнего футболиста Хинесом Карахалем, на которой обсудили будущее хавбека. При этом окончательного решения по россиянину «Валенсия» пока не приняла.

    • В текущем сезоне Черышев провел за «Валенсию» 41 матч, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
    • 21 апреля полузащитник получил травму связок колена во встрече Примеры с «Бетисом» (2:1) и выбыл на длительный срок.

    Источник: Super Deporte

    Ежедневная спортивная онлайн-газета, издаваемая в Валенсии. Была создана в 2003 году. К 2008 году зарекомендовала себя как одна из самых читаемых интернет-изданий в Валенсии. Количество подписчиков в твиттере – 161 тысяча человек.

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