«Валенсия» обсудила с агентом Черышева возможность сохранить россиянина

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может продолжить выступать за оранжевых в следующем сезоне.

Права на россиянина принадлежат «Вильярреалу», из которого он перешел в «Валенсию» прошлым летом на правах годичной аренды.

В конце февраля оранжевые провели встречу с агентом 28-летнего футболиста Хинесом Карахалем, на которой обсудили будущее хавбека. При этом окончательного решения по россиянину «Валенсия» пока не приняла.