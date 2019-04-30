«Валенсия» обсудила с агентом Черышева возможность сохранить россиянина

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может продолжить выступать за оранжевых в следующем сезоне.
Права на россиянина принадлежат «Вильярреалу», из которого он перешел в «Валенсию» прошлым летом на правах годичной аренды.
В конце февраля оранжевые провели встречу с агентом 28-летнего футболиста Хинесом Карахалем, на которой обсудили будущее хавбека. При этом окончательного решения по россиянину «Валенсия» пока не приняла.
- В текущем сезоне Черышев провел за «Валенсию» 41 матч, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
- 21 апреля полузащитник получил травму связок колена во встрече Примеры с «Бетисом» (2:1) и выбыл на длительный срок.
Источник: Super Deporte
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