Из-за сенсации «Аякса» в Голландии поменяли календарь. Это уже работало

Такой подход принимают не все.

В нидерландской лиге второй раз за сезон меняют календарь. В обоих случаях для того, чтобы «Аякс» получил отдых перед матчами Лиги чемпионов. В первый раз футбольный союз перенес одну игру амстердамцев, во второй – целый тур.

В первый раз это никому не понравилось

Всe началось после прохода «Аякса» в плей-офф ЛЧ. Перед ответной игрой с «Реалом» (5 марта) амстердамцы должны были сыграть в чемпионате со «Зволле» (2 марта). Но футбольный союз Нидерландов помог «Аяксу» и перенeс матч со «Зволле» на 13 марта. Вместо двух дней на подготовку «Аякс» получил целую неделю. Всe сработало: голландцы разгромили «Реал» и прошли дальше.

Зато для «Зволле» такой перенос был не очень удобен. У них появилась двухнедельная пауза, после которой команда сыграла три матча за неделю. «Зволле» отправил апелляцию, президент и главный тренер злобно высказывались в прессе. Их даже поддержал конкурент «Аякса» за титул – ПСВ. Но всe бесполезно – футбольный союз не поменял решения.

Руководство «Аякса» согласилось, что для чемпионата игра посреди недели не очень удобна. Амстердамцы пообещали вернуть желающим деньги за билет и предложили болельщикам «Зволле» бесплатную поездку на матч, халявные напитки и еду во время игры. Фанаты «Зволле» не пожали протянутую им руку и на матче против «Де Графсхапа» повесили баннер «Футбольный союз Голландии – мафия».

Всe ради путeвок в ЛЧ

«Мы делаем это в интересах голландского футбола, – заявил представитель футбольного союза Ян Блюйссен. – В начале сезона мы согласовали со всеми клубами, что мы будем брать в расчет еврокубковые обязательства голландских команд. «Аякс» – наш единственный клуб, который может набрать очки в таблице коэффициентов УЕФА».

Решения Королевского футбольного союза Нидерландов действительно сработали. После победы над «Ювентусом» в копилку Эредивизи упало в общем счeте 8,200 очков за евросезон. Для сравнения, в прошлом сезоне набралось всего 2,900 очка. В рейтинге коэффициентов УЕФА голландский чемпионат конкурировал с австрийским за 11 место – оно даeт одну прямую путeвку в группу ЛЧ и одну в третий раунд квалификации. Конкуренция выиграна. Голландию в следующем сезоне представит два клуба в ЛЧ. ПСВ, идущий сейчас на втором месте, должен быть доволен.

Перенесли целый тур

После прохода «Аякса» в полуфинал ЛЧ федерация решила перенести целый тур Эредивизи. Предпоследний 33 тур перенесли с 28 апреля на 15 мая и сделали его последним. Бывший последний тур пройдeт 12 мая.

Если бы никаких переносов не было, «Аяксу» бы пришлось сыграть девять игр за 28 дней, а на выездной матч против «Тоттенхэма» они бы полетели через день после игры с «Де Графсхапом». Теперь у «Аякса» будет целая неделя на подготовку к матчу с «Тоттенхэмом» в Лондоне. А у «шпор» всего три дня на подготовку к этой игре.

В чемпионате Голландии «Аякс» оторвался от ПСВ на 3 очка, сыграв на одну игру больше. Если в оставшихся матчах ПСВ,и «Аякс» одержат победы, у них наберется равное количество очков. Чемпион в таком случае определится по разнице забитых и пропущенных. У «Аякса» сейчас эта разница лучше на 13 мячей.

Таблица чемпионата Голландии

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