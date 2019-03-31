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    Самая дикая потеря очков в сезоне. ЦСКА вел 2:0 на 86-й минуте, но не выиграл


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    Голосов: 4
    31.03.2019 18:45
    Магия Евсеева и последних минут.

    Влашич забил «Уфе» за ЦСКА на 25-й минуте с паса Чалова, сам Чалов отличился на 64-й после передачи Облякова. 2:0 над аутсайдером, комфортное преимущество, сократить до «минус пяти» от «Зенита» теперь легко, надо просто доиграть матч.

    У «Уфы» же мало что получалось, несмотря на фигуру нового тренера, которого, да, лучше не злить.

    На этой неделе «Уфа» уволила Дмитрия Кириченко, которого публично поддержал Сергей Семак. Оказалось, что другой его партнер по сборной России справился не хуже.

    ЦСКА – «Уфа», счет 2:0, до конца матча остаются считанные минуты.

    87-я минута: подача Ванека с фланга в центр штрафную ЦСКА, Бекао сталкивается с Акинфеевым, Бизяк коленом проталкивает мяч в ворота – 2:1. Акинфеев вне себя от злости на Бекао, бразилец что-то говорит в ответ.

    90+4-я минута: «Уфа» едва не забила в предпоследней атаке, но мяч ушел на угловой. На розыгрыш прибежал даже Беленов, а в сутолоке у ворот на углу вратарской мяч в сетку переправил Игбун – 2:2! Сработали замены Евсеева – Бизяк забил, Ванек отдал голевой пас.

    Видео взято с YouTube-канала «Матч ТВ»

    Подобное произошло полтора года назад в игре «Тосно» – «Спартак». Красно-белые вели 2:0 до 86-й минуты, находясь при этом еще и в большинстве, но голы Маркова и Заболотного убили надежды «Спартака» на три очка. История примерно та же – фаворит успокоился в матче с аутсайдером и очень дорого за это заплатил. С «Уфой» ЦСКА последнее время вообще неудобно играть – три ничьи в прошлых четырех матчах.

    Объяснения Виктора Гончаренко всем понятны, но теперь ЦСКА отстает от лидирующего «Зенита» на целых семь очков. Впереди игра со «Спартаком».

    У «Зенита» проблемы во всех линиях. Но он снова победил

    Юноши «Спартака» забили очень смешной пенальти. Вратарь отбил, ушел с ворот, а мяч в них залетел

    Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

    ЦСКА (Москва) – Уфа – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Влашич, 25; 2:0 – Чалов, 64; 2:1 – Бизяк, 87; 2:2 – Игбун, 90+3.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, Щенников, Бистрович, Обляков, Сигурдссон (Ахметов, 76), Влашич (Нисимура, 84), Чалов (Бийол, 90+1).

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Безденежных (Алиев, 72). Карп, Тилль (Ваньек, 84), Кротов (Бизяк, 39), Игбун.

    Предупреждения: нет – Йокич, 26; Тилль, 79.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер ЦСКА
    Рейтинг: 5 Голосов: 4
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +762

      sprint5 2 апреля 2019, 14:25

      сделали подарок Уфе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 1 апреля 2019, 15:49

      Сказать что я ах***л это значит ничего не сказать.Акинфеев пора дворником работать

      1
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    • ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 31 марта 2019, 21:49

      костик со шнобелем расстроились

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 31 марта 2019, 20:09

      жаль цска... но и за евсеева рад...

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt > 84aivengo 31 марта 2019, 21:40

      ЦСКА не жаль, а за Евсеева рад...

      4
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 31 марта 2019, 20:06

      Ничего не закончилось) Будет ещё много и странных, и интересных игор))

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 31 марта 2019, 19:51

      Вот и закончилась в этом сезоне борьба армейцев за Лигу чемпионов, да и за чемпионство тоже. Зеня первый, Быки вторые, а остальные 5-7 мест не имеют значения.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2339

      CSKA471 > Dominator777 1 апреля 2019, 00:03

      В ЛЧ первые 3 места, так что еще повоюем

      4
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      ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > Dominator777 1 апреля 2019, 08:23

      3 места в ЛЧ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > russkiisergei 7 апреля 2019, 16:13

      Слушай утырок, третье место еще взять надо

      0
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      ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > InterMilLano1908 7 апреля 2019, 16:13

      третье место еще взять надо

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > CSKA471 7 апреля 2019, 16:14

      Воевать придется, но с такими командами, как Уфа очки терять недопустимо.

      0
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      Рейтинг: +87

      Кобальт 31 марта 2019, 19:18

      Уфа,вы сделали всё.Спасибо

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1107

      qawzsexdr 31 марта 2019, 19:12

      На 84 минуте переключил на другой канал, с мыслью "ну тут всё понятно" ))))))))

      4
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      ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище > qawzsexdr 31 марта 2019, 21:54

      Игроки ЦСКА сделали тоже самое..

      3
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      Рейтинг: +1705

      Sviro 31 марта 2019, 18:56

      Давно говорится: играть надо до последней секунды!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +33665

      VVM1964 31 марта 2019, 18:54

      Я думал , что только Спартак так умеет )))

      4
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      Рейтинг: +1705

      Sviro > VVM1964 31 марта 2019, 18:57

      Не надо Спартаку все заслуги приписывать! Думаю, крылья не на последнем месте в этом вопросе! ;о)

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      Рейтинг: +3554

      CSKA57 > VVM1964 31 марта 2019, 19:45

      Нет, ЦСКА в способности тоже не откажешь...

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      Рейтинг: +33665

      VVM1964 > CSKA57 31 марта 2019, 20:25

      Простите за необъективность )))

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      Рейтинг: +211

      х** вам всем > VVM1964 1 апреля 2019, 15:51

      Да у нас таких умельцев сейчас на каждом шагу

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