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    Юноши «Спартака» забили очень смешной пенальти. Вратарь отбил, ушел с ворот, а мяч в них залетел


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    Голосов: 2
    Сегодня, 14:07
    Никогда не празднуй заранее.

    Футболисты «Спартака» 2002 года рождения вышли в финал турнира Future Champions в ЮАР, где играли с местной командой «Орландо Пайретс». Красивый гол головой Рабаданова принес лишь ничью – 1:1, поэтому победителя пришлось определять в серии пенальти.

    При счете 6:6 били спартаковцы. Удар нашего футболиста отразил вратарь, он же пошел праздновать успех. Однако мяч взвился вверх, ударился о газон и … залетел в пустые ворота, пока голкипер воздевал руки к небу.

    Такое в мировом футболе уже случалось.

    К сожалению, «Спартак» эту серию пенальти проиграл со счетом 7:8. Турнир выиграли хозяева.

    По дороге к финалу «Спартак» сыграл с «Бидвестом» (1:3), «Тихуаной» (2:0), «Кайзер Чифс» (2:0) и «Гаутенгом» (3:1). Из Европы в турнире также принимали участие «Эспаньол» и «Брюгге».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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