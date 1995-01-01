Юноши «Спартака» забили очень смешной пенальти. Вратарь отбил, ушел с ворот, а мяч в них залетел

Никогда не празднуй заранее.

Футболисты «Спартака» 2002 года рождения вышли в финал турнира Future Champions в ЮАР, где играли с местной командой «Орландо Пайретс». Красивый гол головой Рабаданова принес лишь ничью – 1:1, поэтому победителя пришлось определять в серии пенальти.

При счете 6:6 били спартаковцы. Удар нашего футболиста отразил вратарь, он же пошел праздновать успех. Однако мяч взвился вверх, ударился о газон и … залетел в пустые ворота, пока голкипер воздевал руки к небу.

Такое в мировом футболе уже случалось.

К сожалению, «Спартак» эту серию пенальти проиграл со счетом 7:8. Турнир выиграли хозяева.

По дороге к финалу «Спартак» сыграл с «Бидвестом» (1:3), «Тихуаной» (2:0), «Кайзер Чифс» (2:0) и «Гаутенгом» (3:1). Из Европы в турнире также принимали участие «Эспаньол» и «Брюгге».